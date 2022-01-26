Польша строит 5,5 метровую стену на границе с Беларусью

В Польше начали бурить скважины под фундамент для стены на границе с Беларусью. Завершить 5,5-метровое ограждение длиной более 180 километров Варшава планирует к июню 2022 года. По данным польских пограничников, только в понедельник, 24 января, было 17 попыток незаконного пересечения границы. Ранее, в ноябре, строительство забора начала Литва. #trtнарусском #Польша #Беларусь #граница