Турция в 2021 году экспортировала в 55 стран мира 9 875 тонн меда на $30,5 млн, сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на Союз экспортеров Восточно-Черноморского региона Турции (DKİB).

В натуральном выражении экспорт меда из Турции в прошлом году вырос на 65%, а в денежном — на 18% в сравнении с 2020 годом, когда на прилавки 52 стран поступили 5 972 тонны меда на сумму $25,8 млн.

В топ-5 импортеров турецкого меда вошли США, Германия, Испания, Болгария и Израиль. Объем поставок меда из Турции в США составил $8,8 млн, в Германию — $6,9 млн, в Испанию — $2,2 млн, в Болгарию — $1,1 млн, в Израиль — $985 тысяч.

В 2021 году список импортеров турецкого меда пополнили Италия, Марокко, Египет, Монголия, Венесуэла, Пакистан, Кения, Ирландия, Албания и Судан.

Отмечается, что мед из Восточно-Черноморского региона Турции (провинции Трабзон, Орду, Гиресун, Гюмюшхане, Ризе и Артвин) в 2021 году поступил на прилавки 18 стран мира. Из региона было экспортировано 564 тонны меда на сумму $2,1 млн.

По сравнению с 2020 годом экспорт меда из Восточно-Черноморского региона Турции в натуральном выражении вырос на 41%, а в денежном — на 63%. Основным импортером меда из региона стала Германия ($719 тысяч).

Глава правления DKİB Саффет Кальонджу сообщил «Анадолу», что во время пандемии увеличился спрос на продукцию, укрепляющую иммунитет, включая мед. Усилилась и тенденция к производству витаминизированных продуктов с медовой смесью, что положительно сказалось на показателях сектора, добавил он.

Турция поступательно наращивает экспорт своей продукции в десятки стран мир. В начале января TRT на русском писал, что объем экспорта перца чили из Турции в 2021 году увеличился на 21,8% в сравнении с 2020 годом и достиг отметки в $9,2 млн. В прошлом году из Турецкой Республики было экспортировано 3 886 тонн перца чили в 114 стран мира. Кроме того, в прошлом году Турция получиларекордную прибыль от экспорта томатов — $363,29 млн.