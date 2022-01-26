Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил соглашение с Россией, разрешающее 15-дневное пребывание без регистрации россиянам в Узбекистане и узбекистанцам в РФ, соответствующее постановление президента размещено на сайте министерства юстиции Узбекистана.

Соглашение между правительствами России и Узбекистана было подписано 17 июня 2021 года, напоминает «Фергана». В документе говорится, что обязанность зарегистрироваться (встать на учет по месту пребывания) в компетентных органах государства въезда возникает в случае, если гражданин государства одной стороны находится на территории государства другой стороны свыше 15 дней.

Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления по дипломатическим каналам о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур.

«Реализация Соглашения не повлечет в значительной степени увеличение количества пребывающих на территории Российской Федерации граждан Республики Узбекистан и не приведет к снижению эффективности осуществления федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции за их проживанием и пребыванием в Российской Федерации», — сказано в пояснительной записке к документу.

В настоящее время срок пребывания узбекистанцев в России ограничен семью сутками, а россиян в Узбекистане – тремя (исключение — праздничные дни и воскресенье). Находиться в РФ без регистрации в течение 15 дней могут граждане Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Армении.