Глава министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин предложил создать в Казани пилотную зону для тестирования механизмов регулирования рынка криптовалют в России, сообщает «Интерфакс».

«Предлагаю по согласованию с Центральным банком, с ФСБ и правительством России в рамках двух федеральных законов об экспериментальных правовых режимах и цифровых финансовых активов реализовать пилотную зону в Казани и посмотреть, как работают те же элементы инфраструктуры [рынка криптовалют] под контролем государства и регулятора», — сказал Хайруллин.

Центральный банк России неоднократно выступал против использования криптовалют для расчетов внутри страны из-за высокой волатильности и распространенности мошенничества в торговле такими активами.

На прошлой неделе регулятор предложил ужесточить контроль этого рынка, запретив в России майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют, в том числе биткоина, любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами на территории России. За нарушения запретов регулятор предлагает штрафовать.

При этом Банк России не предлагает запретить россиянам владеть криптовалютами — россияне по-прежнему могут покупать их в иностранных юрисдикциях, однако использование российской инфраструктуры для их покупки и продажи следует запретить, полагает регулятор.