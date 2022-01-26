В Москве прошло мероприятие по случаю 120-летней годовщины со дня рождения известного турецкого поэта, прозаика, сценариста, драматурга и общественного деятеля Назыма Хикмета, сообщает агентство «Анадолу».

Организаторами выступили Институт Юнуса Эмре в Москве (YEE) и библиотека имени Назыма Хикмета.

В мероприятии приняли участие посол Турции в Москве Мехмет Самсар, директор YEE в Москве Омер Озкан, председатель Ассоциации писателей и издателей России (АСПИ) Сергей Шаргунов, граждане Турции и России.

Выступая на мероприятии, Самсар отметил, что Назым Хикмет оставил после себя бесчисленное множество произведений.

«Спустя годы после своей смерти Назым Хикмет продолжает играть важную роль в установлении моста дружбы, становится поводом для встречи граждан Турции и России», — сказал дипломат. Самсар добавил, что произведения Хикмета объединяют людей.

Директор YEE в Москве Озкан в свою очередь отметил, что Назым Хикмет своими произведениями пробуждает в людях прекрасные чувства.

По его словам, с открытием Института Юнуса Эмре в Москве граждане Турции и РФ получили возможность по меньшей мере два раза в год собираться вместе, чтобы почтить память известного поэта.

Председатель АСПИ Сергей Шаргунов назвал Назыма Хикмета «легендой». В России гордятся тем, что известный поэт жил в этой стране, сказал глава ассоциации.

Мероприятие продолжилось концертом. В рамках мероприятия были зачитаны стихи известного поэта.