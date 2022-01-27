Новые реестры в России. В этот раз Минкульт России составил список «традиционных ценностей» и «чуждых идей». В документе с первых строк говорится о патриотизме, коллективизме, высоких нравственных идеалах, приоритете духовного над материальным. А среди навязываемых, в том числе и США, понятий порицаются культ эгоизма и вседозволенности, отрицание идеалов продолжения рода и служения Отечеству.

Вообще Минкульт разработал целый план по «укреплению самобытности» россиян. Но его уже высмеяли эксперты и в целом реестр назвали «глупой бумагой». Никаких именно российских ценностей он не содержит, а перечисленные явно отсутствуют у самих же составителей. Кроме того, ни разу в российской истории не было такого, чтобы народ принял что-то, навязываемое ему властью. Далеко за примером ходить не нужно. Как недавно писал TRT на русском, россияне готовы рисковать здоровьем и покупать поддельные сертификаты о вакцинации, лишь бы не плясать под дудку правительства.

Зачем это обсуждается сейчас?

Министерство культуры России подготовило проект указа президента РФ «Основы ‎государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Он опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов и находится с 21 января на стадии общественных обсуждений, которые закончатся уже… 4 февраля.

«На обсуждение столь фундаментального документа отпущено две недели, в том числе на независимую антикоррупционную экспертизу дней пять», — недоумевает политолог Георгий Бовт. Он отмечает также, что предложения по тексту россиянам предлагают высылать по указанной на сайте электронной почте, но «с неизвестными, впрочем, шансами быть учтенными».

После утверждения президентом реестр вступит в силу в мае 2022 года и будет распространяться на органы госвласти, граждан РФ, некоммерческие организации, федеральные и региональные власти, органы местного самоуправления.

«(Власти — прим. редакции) наверное, при этом радостно потирают руки: вот, дескать, как лихо мы повесткой управляем», — иронизирует у себя в телеграмм-канале политолог Аббас Галлямов. А в интервью «Дождю» он объясняет, зачем в России сейчас составили реестры «традиционных ценностей» и «чуждых идей»: «Кремлю выгодно разглагольствование ни о чем». И, похоже, что это действительно так, потому что, во-первых, списки навязываемых ценностей довольно абстрактны, а, во-вторых, «не существует такой вещи, как «российские ценности»», настаивает политолог Глеб Павловский.

«Существует такая вещь, как «ценности», которые некоторым из людей присущи в небольшой степени, как, видимо, тем, кто писал эту достаточно глупую бумагу», — не сдерживает эмоций Глеб Павловский. Тем более, в России нет таких ценностей, которые может насильно внедрять государство и ожидать, что население станет ими руководствоваться: «Это проверено много раз в русской истории».

Какой посыл несет реестр?

Тем не менее проект, основанный на указе президента, ни много ни мало состоит сразу из четырех частей. В первой («Общие положения») перечисляются традиционные ценности и указываются источники, на которых основывается документ. Во второй перечисляются риски и угрозы традиционным ценностям, а также различные сценарии развития страны. В третьей части определяются цели и задачи государственной политики в сфере традиционных ценностей, а в четвертой — инструменты государства в этой сфере.

«Медуза» считает, что главный посыл этого неоднозначного проекта заключается в следующей суггестии: «Ценности передаются из поколения в поколение, но экстремисты, террористы и США оказывают «идеологическое и психологическое воздействие» на население». Враги, все как один, что постоянно повторяют власти по федеральным каналам, только и делают, что пытаются насадить гражданам России альтернативные и, конечно же, разрушительные и чуждые идеи и ценности.

Поэтому теперь каждый россиянин в любой момент сможет свериться, по указке ли, то есть правильно ли он живет, что же ему угрожает и каких ценностей обязан придерживаться. И, как указано в «бумаге», при позитивном сценарии у него будет сформирована высоконравственная личность, которая «способна реализовать свой потенциал в условиях современного общества».

Что напоминает перечень ценностей?

Так какой же получился у Минкульта список «формирующих мировоззрение граждан России нравственных ориентиров»? Жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь, взаимоуважение, историческая память, преемственность поколений и единство народов России. По мнению политолога Георгия Бовта, названные «российские ценности» представляют собой всего лишь перечень хороших человеческих качеств и жизненных ориентиров. Он в целом выглядит самоочевидным: «Как все хорошее против всего плохого». Факт, что спорить с этими пунктами никто не станет: «Разве что придирчивым критиканам покажется, что ценности, кроме как имея свойство передаваться из поколения в поколение, имеют еще свойство меняться».

А старшему поколению он и вовсе может напомнить «Моральный кодекс строителя коммунизма» советских времен, безупречные в своей идейной каноничности тексты из курса «Научного коммунизма», да и вообще любые другие идеологические документы эпохи СССР, отмечает Бовт. Хотя политолог Глеб Павловский считает, что «даже кодекс строителя коммунизма был либеральней»: «Он обозначал некоторые направления, некий идеальный для того времени мейнстрим — приспособления, лояльности советской. А это путаный документ, где в одном ряду названы реальные ценности и рядом с ними — отрицание чего-то. Это даже не порождает двоемыслия, как в советское время, когда серьезно все-таки относились к официальной идеологии. То, что мы видим сейчас — это путаница в голове у каких-то мелких чиновников».

Действительно, в перечень разрушительных и чуждых идей и ценностей вошли: культ эгоизма, культ вседозволенности, культ безнравственности, отрицание идеалов продолжения рода и созидательного труда. Зато в документе упоминается «защита института брака как союза мужчины и женщины». Также им поставлена задача защиты русского языка от нецензурной брани, противодействия «деструктивной идеологии» и поддержки традиционных религиозных конфессий.

Бовт ручается, что нынешний «простой обыватель это и читать не станет, определив по разряду «политической трескотни»».

Зачем перевернули пирамиду потребностей?

Еще одна причина, почему этот список оказался вдруг нужен, может быть как раз в том, что он содержит широкий список идеологических врагов. И это «создает, конечно, богатую почву для цензуры», указывает Бовт. «Регуляторы, запретители и блокираторы в последнее время и так вполне обходились без столь многословных обоснований. Теперь можно будет официально ссылаться еще и на всякие «риски распространения деструктивной идеологии», которые обильно перечислены в документе, явно претендующем на статус кодекса официальной идеологии, которую у нас так долго призывали создать. И вот она-таки создана», — считает эксперт. Получается, документ появился для борьбы с самими же россиянами?

Политолог Аббас Галлямов уверен, что россиян он разозлит, особенно словами о «приоритете духовного над материальным». «Им там легко рассуждать — с их доходами, — скажет среднестатистический россиянин, — а ты попробуй поживи на нашу нищенскую зарплату», — приводит он пример. По его мнению, перед тем как разговаривать с человеком о высоком, его надо накормить, а «у российских властей накормить людей не получается, зато они вместо этого с приоритетом духовного над материальным лезут».

«Пока жирный сохнет, худой сдохнет», — вот исконная российская правда жизни», — заключил Галлямов.

Поэтому единственным следствием обсуждения этой инициативы станет ощущение, что власти в стране страдают ерундой, убежден политолог Аббас Галлямов: «Очевидно ведь, что сами они (власти — прим. редакции) никакими из перечисленных качеств не обладают, значит, обсуждать они пытаются какую-то фикцию».

Галлямов обращает внимание на еще один важный момент. Он указывает, что когда принимались поправки к Конституции, то у властей появилась концепция бога и они ее даже вписали в государственный документ. Но в этом реестре Минкульта религии почему-то вообще не оказалось: «То есть вот за год Россия вдруг перестала быть религиозной, исходя вот из проекта этого документа, и стала светской», — недоумевает Галлямов и предлагает посмотреть, как на это отреагирует Русская Православная Церковь.