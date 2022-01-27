Команда переговорщиков США по Ирану, которая опосредованно участвовала в переговорах в Вене по поводу ядерной программы, потеряла несколько видных членов, сообщили источники газеты Wall Street Journal. Дипломаты объявили о своем отказе участвовать в диалоге, который ведется с Тегераном на австрийской площадке. Среди них — заместитель специального представителя Госдепартамента США по Ирану Ричард Нефью. По слухам, он решил даже покинуть свою должность, хотя работать в дипломатическом ведомстве, судя по всему, продолжит.

Отколоться от команды, которую возглавляет в Вене специальный представитель Госдепа по иранским вопросам Роберт Малли, дипломаты задумали, чтобы выразить протест против переговорной стратегии администрации президента Джо Байдена. Как заявил один из источников Wall Street Journal, после изучения различных точек зрения на проблему Белый дом пришел к выводу, что возвращение к ядерной сделке 2015 года, которую США в одностороннем порядке покинули в эпоху Дональда Трампа, дает шанс лучше обуздать ядерные амбиции Ирана.

Ушедших членов переговорной команды страшно разочаровало то, что Вашингтон не хочет работать над проработкой вариантов ужесточения санкций против Тегерана на экстренный случай и считает приоритетом продолжение переговоров при любых обстоятельствах. То, что иранские официальные лица, по ряду предположений, пытаются тянуть время, наращивая в этот период ядерные возможности, администрация Байдена попросту игнорирует, сетуют «отставники». Именно эти причины называются в числе основных для демарша.

Разлетевшиеся «ястребы»

У Нефью репутация сторонника мер давления на иранское руководство. Он входил в состав американской делегации на «ядерных» переговорах времен экс-президента США Барака Обамы. Кроме того, дипломат принимал участие в выработке санкций против Тегерана в 2006-2013 годах. Неудивительно, что иранцы пришли в возмущение, когда Нефью был выдвинут на пост заместителя спецпредставителя. Некоторые газеты даже вышли с коллажем, отсылающим к фильму «Адвокат дьявола»: Нефью красовался на месте главного героя-юриста, а Байден — на месте князя тьмы.

Включение же Нефью в состав новой переговорной команды было выгодно Белому дому. Источники Axios в начале прошлого года сообщали, что Госдепартамент намеревался отразить весь спектр экспертных позиций при формировании группы специалистов, которые займутся созданием «иранской» стратегии Вашингтона. Привлечение к работе сторонников холодного подхода к иранской проблеме давало возможность администрации президента США продемонстрировать, что она далека от коллективного мышления в подобных вопросах, следовало из публикации Axios.

Это привело к тому, что трения между участниками американской переговорной команды начали возникать уже летом. Свою роль сыграла смена президентской администрации в Иране: транзит власти в республике привел к длительной паузе в процессе диалога. А после того, как иранцы в конце 2021 года вернулись за стол переговоров в Вене в обновленном составе, многое из того, что было обещано США и «пятерке» посредников (Британия, Германия, Франция, Китай и Россия) ранее, Тегеран предпочел дезавуировать. Это разозлило американских дипломатов.

Интересно, что нынешний демарш Нефью и других переговорщиков некоторые западные СМИ помещают в контекст сообщений о том, что Россия предложила Ирану промежуточный проект ядерной сделки. Инициатива требовала от Исламской Республики прекратить обогащение урана до 60% и избавиться от своих нынешних запасов, возможно, экспортируя их в РФ. Взамен Тегерану якобы посулили доступ к миллиардам долларов нефтяных доходов, замороженных на счетах в иностранных банках. Это выигрышный для иранцев вариант, от которого они, впрочем, отказались.

Время нового подхода

Официальные лица Госдепартамента подтверждают факт ухода Нефью, однако апеллируют к тому, что это симптоматика стандартной кадровой рутины, которая была характерна для нынешней администрации президента США весь год ее работы. Тем не менее, отставные американские дипломаты придерживаются другой точки зрения: «единственный разумный голос в переговорной команде», по их словам, был попросту вытеснен Робертом Малли, который, в свою очередь, считается адептом мягкого подхода к иранской проблематике.

В разговоре с TRT на русском политический директор организации United Against Nuclear Iran (UANI) Джейсон Бродский назвал последние сообщения тревожными: они могут говорить о том, что раскол по поводу «иранской» политики администрации Байдена дошел уже до лагеря сторонников восстановления СВПД в США. «Тот факт, что заместитель специального посланника ушел, имеет большое значение, поскольку Ричард Нефью был одним из основных членов первой команды, которая вела переговоры по иранской ядерной сделке еще в 2015 году», — сказал эксперт.

По словам Бродского, ситуация в то же время демонстрирует, что возвращение к соглашению образца 2015 года не является политически устойчивым предложением Вашингтона. «Иран добивается гарантий, которые администрация Байдена просто не может предоставить, учитывая структуру сделки как политического соглашения», — пояснил аналитик. На этом фоне настало время для перезагрузки политики США на иранском направлении, а также для того, чтобы администрация Байдена приняла подход более принудительного характера, подытожил Бродский.