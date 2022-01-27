27 января 2022 г.
ПОЛИТИКА
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Россия направила свои истребители к границе с Украиной
Российские истребители Су-35С совершили вылет из Новосибирска в направлении Беларуси. Как сообщает Минобороны РФ, экипажи заступят на боевое дежурство по противовоздушной обороне. Передислокация проходит в рамках проверки работы единой системы ПВО Союзного государства. С 10 по 20 февраля в Беларуси запланированы совместные учения «Союзная решимость — 2022». #Россия #Беларусь #Союзноегосударство
СУ-35С / Others
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