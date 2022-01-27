Не может быть и речи о размещении российских вооружений на Кубе и в Венесуэле, как это было во времена СССР. Об этом в интервью нескольким СМИ сказал зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Его слова цитируют РИА «Новости».

«Мы ничего не можем размещать у них, даже если это было, например, как это было на Кубе, просто потому, что это должно сообразовываться с их геополитическим позиционированием, с их собственными национальными интересами», — заявил он. Хотя и Куба, и Венесуэла являются партнерами России, они в то же время «стремятся выйти из изоляции, в известной степени восстановить нормальные отношения с Соединенными Штатами Америки». По мнению Медведева, обсуждение подобных тем может «провоцировать напряжение в мире».

Он назвал переговоры по гарантиям безопасности единственным способом урегулировать ситуацию. «Войны никакой бы ни в коем случае не хотелось, войны никто не ищет, и нужно сделать все, чтобы никакой войны не было, — отметил зампредседателя Совбеза. — А тем более по линии столкновений между Россией и, допустим, Североатлантическим альянсом».

При этом НАТО не сдержал обещание о том, чтобы не продвигаться на восток и приближается к российским границам, посчитал Медведев. Отсутствие гарантий безопасности он назвал реальной угрозой для России.

Война стала бы ужасным событием, убежден Медведев, однако есть люди, которые зарабатывают и спекулируют на нагнетании обстановки. «Кто-то по недомыслию, а кто-то — проводя определенную политическую линию», — заявил Медведев. Россия выступает против размещения в Украине не только вооруженных сил НАТО, но и военных отдельных стран Запада, напомнил он.

На основании двусторонних соглашений можно поставить ударные виды вооружений, ракеты на территорию Украины и заявить о том, что это договоренности не между НАТО и Киевом, а между двумя странами, посчитал зампредседателя Совбеза. «И сказать: «Нет-нет, мы — это не НАТО, это, допустим, договоренность между Соединенными Штатами и Украиной, Великобританией и Украиной, поэтому к НАТО это не имеет отношения, это наши двусторонние отношения». Но для нас это то же самое», — подчеркнул Медведев.

Ранее в НАТО заявляли, что готовы обсуждать вопросы безопасности, но не будут поступаться ключевыми принципами, писал TRT на русском. Россия не может наложить вето на вступление Украины в Североатлантический альянс, напоминал генсек Йенс Столтенберг.