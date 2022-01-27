Ученые из Китая обнаружили новый вид коронавируса, он был найден у летучих мышей и получил название NeoCov. Репринт статьи (это означает, что ее выводы еще будут проверять другие эксперты) обнаруживших его ученых опубликован на портале bioRxiv. Большая часть авторов статьи работает в Университете Уханя имени Яня Хуаня, в городе, где в конце 2019 года были обнаружены первые случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2, ставшего причиной общемировой пандемии.

Новый коронавирус был обнаружен в ЮАР, и он является потенциально опасным для людей. «Случаи распространения этой группы вирусов следует тщательно отслеживать, учитывая их потенциал появления у людей», — говорится в статье. При этом, чтобы попасть в организм человека, вирусу нужно мутировать, пока он представляет угрозу только для летучих мышей.

По словам ученых, способы попадания NeoCov в организм схожи с SARS-CoV-2. «В этом исследовании мы неожиданно обнаружили, что NeoCoV и его близкий родственник PDF-2180-CoV могут эффективно использовать некоторые типы ангиотензинпревращающего фермента 2 (АСЕ2, рецептор, через который некоторые коронавирусы попадают в организм) летучей мыши и, что менее благоприятно, ACE2 человека для проникновения [в организм]», — сообщили авторы статьи.

Кроме того, первые случаи заражения NeoCov похожи на заболевание ближневосточной лихорадкой MERS-CoV. Это выявляет «потенциальную угрозу биобезопасности», отмечают ученые. Особенно опасным является тот факт, что на NeoCov не влияют ни антитела от SARS-CoV-2, ни белковые молекулы, подавляющие лихорадку MERS. Из-за этого возможное проникновение патогена в популяцию людей вызывает тревогу, отметили авторы публикации.

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Продажи экспресс-тестов на COVID-19, масок и санитайзеров из-за новостей о быстром распространении омикрон-штамма COVID-19 в России резко выросли в конце января, ранее писал TRT на русском. К 27 января количество зараженных коронавирусом за сутки достигло 88,8 тыс. (по сравнению с 74,6 тыс. за вчерашний день).