Национальный совет по внешней торговле, который представляет интересы нескольких крупных американских корпораций (в частности, Chevron и General Electric), попросил Белый дом и конгресс предоставить бизнесу время на выполнение своих обязательств. Речь идет о компаниях, работающих в России, которые рискуют не закрыть контракты в случае введения США санкций против Москвы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на президента Национального совета Джейка Колвина.

Колвин заявил, что необходимо «продумать все нюансы на случай, если им придется претворить в жизнь угрозу санкций» и что «эти нюансы должны включать в себя рассмотрение безопасных «гаваней» или отсрочек», которые позволят американскому бизнесу выполнять существующие контракты и обязательства. По его мнению, также нужно предусмотреть исключения «для жизненно важных лекарств» и учесть «другие гуманитарные аспекты, соответствующие давней политике США».

С аналогичными просьбами к Белому дому обратились Американский институт нефти, который является лоббистом нефтегазодобывающей отрасли США, и энергетические компании. «Санкции должны быть максимально целенаправленными, чтобы ограничить потенциальный ущерб конкурентоспособности американских компаний», — заявил журналистам представитель института нефти. Комментируя эту ситуацию, представитель Министерства финансов США заявил Reuters, что власти «готовы нанести серьезный ущерб российской экономике, сводя к минимуму нежелательные побочные эффекты».

О рисках вторжения России в Украину и следующих за этим санкциях финансовые организации предупредил Европейский Центробанк, пишет The Financial Times. Регулятор также поинтересовался у банков, как они могут отреагировать на санкции и какие действия будут предпринимать, если российские организации будут отключены от системы межбанковских переводов SWIFT. Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что отключение России от системы SWIFT не станет катастрофой, так как международные банковские карты внутри страны продолжат работать, хотя с переводами денег за границу могут возникнуть сложности.

Ранее несколько сенаторов-демократов во главе с председателем комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Робертом Менендесом внесли в верхнюю палату законопроект о санкциях против России в случае, если напряженность на границе с Украиной будет усугубляться. Документ, который получил название «Закон о защите суверенитета Украины 2022 года», вводит санкции против российского президента, премьер-министра, глав МИД и Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей руководства. Также рестрикции могут касаться газопровода «Северный поток — 2».