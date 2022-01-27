Каждый пятый россиянин (19%) никогда не слышал о биткоине, следует из результатов опроса населения, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

​​​​​​​Осведомленными о существовании биткоина оказались 64% респондентов.

Среди знакомых с этой криптовалютой россиян почти половина (42%) полагают, что ее может купить любой желающий, четверть считают, что биткоины доступны ограниченному кругу (24%), 15% уверены, что покупка биткоинов запрещена в России.

Не хотели бы купить биткоины большинство граждан России (81%), хотели бы приобрести криптовалюту 16% опрошенных.

Больше половины отметили, что покупка биткоина — это неудачное вложение (56%), каждый пятый назвал ее хорошим вложением (22%). При этом наши сограждане чаще согласны с мнением, что биткоины хорошо защищены, их сложнее украсть, чем обычные деньги (38%), четверть опрошенных с таким мнением не согласны (27%).

Большинство знакомых с понятием биткоина россиян сообщили, что ни они сами, ни их родные никогда не покупали криптовалюту (74%), каждый пятый отметил, что биткоин покупали родственники или друзья (21%), сами приобретали биткоины 4% граждан России.

Мнения россиян, знающих о биткоине, относительно предложения Центрального банка России запретить сделки с криптовалютой в стране разделились примерно поровну: положительно и отрицательно — по 32%, скорее безразличными остались 33% опрошенных.

Информированные о криптовалюте молодые люди (18-34 года) к идее запрета сделок с криптовалютой в России чаще относятся отрицательно (18-24 года — 54%, 25-34 года — 50%). Россияне в возрасте 35-44 лет, осведомленные о криптовалюте, относятся к предложению Центробанка запретить сделки с биткоином скорее безразлично (39%), скорее отрицательно — 35%, положительно — 25%. Знакомые с биткоином 45-59-летние сограждане скорее положительно реагируют на идею его запрета (36%), безразлично — 35%, отрицательно — 24%.

Половина граждан России 60+, которым известно понятие «криптовалюта», предложение о ее запрете поддерживают (53%), треть безразличны (29%), 15% относятся отрицательно.

27 января стало известно, что Росфинмониторинг поддержал предложения Министерства финансов РФ о регулировании криптовалют, которые Минфин представил в своей концепции. Минфин не поддерживает запрета на операции с цифровыми валютами с помощью российской инфраструктуры. В отличие от позиции Центрального банка России, который выступает за запрет, Минфин предлагает проводить все операции с криптовалютами через российские банки, идентифицировать держателей криптокошельков и разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.

На прошлой неделе Центральный банк РФ предложил ужесточить контроль этого рынка, запретив в России майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют, в том числе биткоина, любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами на территории России. За нарушения запретов регулятор предлагает штрафовать.

При этом Банк России не предлагает запретить россиянам владеть криптовалютами — россияне по-прежнему могут покупать их в иностранных юрисдикциях, однако использование российской инфраструктуры для их покупки и продажи следует запретить, полагает регулятор.