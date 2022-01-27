Журнал Forbes в 17-й раз опубликовал рейтинг крупнейших игроков российского рынка коммерческой недвижимости. В него вошли 30 компаний, получивших в 2021 году совокупный доход от аренды в $6,9 млрд. В 2020 году этот показатель находился на отметке $5,8 млрд, в 2019 году — $7,8 млрд.

Снижение доходов в 2020 году связано с тем, что арендодатели пошли навстречу арендаторам из-за проблем с коронавирусными ограничениями и локдауном — многие брали со съемщиков плату лишь за операционные расходы, пока торговые центры стояли закрытыми из-за пандемии COVID-19. В 2021 году владельцы коммерческой недвижимости подняли ставки.

Доходы выросли у 23 участников рейтинга. Поступления от аренды «Киевской площади», Crocus Group, Fort Group, «ТПС Недвижимости», «Славянского мира» увеличились на 30-35%, «Адамант» выручил на 39% больше, «Авиапарк» — на 54%. Все эти компании сдают в аренду площади в торговых центрах.

Сильнее всех — в два раза, до $385 млн — выросла оценка дохода Gleden Invest Group миллиардера Александра Клячина. Компания владеет сетью отелей «Азимут», отелем «Метрополь», а также рядом бизнес-центров, включая деловой квартал «Красная роза». В 2020 году бизнесмен купил сеть из 19 санаториев, ранее принадлежавших РЖД, за 6,7 млрд рублей. Из-за роста внутреннего туризма гостиницы сумели показать рост.

Доходы семи участников рейтинга снизились. Сильнее всего, в три раза — до $60 млн, снизился арендный доход группы «Абсолют» миллиардера Александра Светакова. Компания опустилась с 8-ой на 28-ю строчку в рейтинге. Светаков уже не первый год целенаправленно сокращает свои активы в коммерческой недвижимости, предпочитая инвестировать в жилье.

Из-за резкого роста стоимости московского жилья многие рантье обратили внимание на этот рынок. Так, структуры лидера рейтинга компании «Киевская площадь» миллиардеров Года Нисанова и Зараха Илиева в сентябре 2021 года приобрели почти 10% девелопера жилья «Самолет». Общая же площадь коммерческой недвижимости компании в 2021 году выросла до 3,9 млн квадратных метров. Доход от аренды составил $1,66 млрд, превысив показатель допандемийного 2019 года ($1,61 млрд). В 2020 году компания получила от аренды $1,28 млрд.

На второй строчке рейтинга идет компания «Ташир», принадлежащая Самвелу Карапетяну. Ее основные объекты — «РИО» на Дмитровском шоссе, МФК Kvartal West и Novotel Moscow City. Доход от аренды в 2021 году составил $615 млн (в 2020 году этот показатель составил $585 млн, в 2019 году — $655 млн).

Тройку лидеров замыкает «Сафмар» Михаила и Саит-Салама Гуцериевых. Крупнейшими объектами компании являются отель Moscow Marriott Grand и ТЦ «Калейдоскоп». Доход от аренды компании за 2021 год составил $510 млн ($460 млн в 2020 году и $580 млн в 2019 году).

В топ-10 также вошли Gleden Invest Group Александра Клячина, в которую входит построившая «Даниловскую мануфактуру» KR Properties (доход от аренды — $385 млн), Ingka Centers ($350 млн), Riverstretch Trading & Investments Валерия Михайлова и Павла Ващенко ($350 млн), принадлежащая Аразу Агаларову Crocus Group ($325 млн), турецкая компания Enka ($300 млн), «Комплексные инвестиции» ($205 млн, владельцы — Алексей и Юрий Хотины) и Raven Property Group ($180 млн).