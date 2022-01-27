Турецкая аэрокосмическая компания Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) в ближайшие месяцы поставит партию современных ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Anka в Казахстан, сообщил агентству «Анадолу» генеральный директор TUSAŞ Темель Котиль.

Котиль подтвердил, что партия БПЛА Anka уже была поставлена Тунису, теперь на очереди Казахстан.

По его словам, переговоры по поставкам ударных дронов ведутся и с рядом других стран. «Турция на сегодняшний день не зависит от зарубежных технологий в вопросе разработки БПЛА. Двигатель для Anka также производится в нашей стране. Спрос на беспилотники велик», — отметил Котиль.

Генеральный директор компании TUSAŞ также сообщил, что совершенствование БПЛА Anka не прекращается, а преимуществами серийного производства дронов могут воспользоваться и дружественные Турции страны.

TRT на русском писал о начале поставок Anka Тунису в октябре 2021 года. Тогда стало известно, что в эту страну было поставлено два турецких беспилотника. Контракту на поставку беспилотников предшествовали почти два года переговоров.

В том же месяце стало известно, что приобретением беспилотников Anka заинтересовалась и Великобритания.

БПЛА Anka в последние годы играют важную роль в обеспечении безопасности границы Турции и борьбе с терроризмом. В частности, беспилотники хорошо зарекомендовали себя в ходе успешной операции ВС Турции «Весенний щит» в Сирии в феврале-марте 2020 года.