Ответ США и НАТО на проект взаимных гарантий безопасности, предложенный Россией на фоне напряженности вокруг Украины, предполагает переговоры о взаимных ограничениях в отношении ядерных вооружений малой и средней дальности и масштабов учений, сообщает New York Times со ссылкой на источники, знакомые с документами.

«Документы также дают ясно понять, что у России нет права вето на присутствие ядерного оружия, войск или обычных вооружений в странах НАТО. Но они открывают дверь для взаимных ограничений на ядерные вооружения средней и малой дальности, включая возрождение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)», — пишет газета.

Источники издания указывают, что США и НАТО готовы обсудить правила по ограничению масштабов и мест проведения военных учений. В частности, в рамках ограничений предлагается проводить их вдали от границ, чтобы сбор сил невозможно было принять за подготовку к вторжению.

Письменный ответ американской стороны на российские предложения по гарантиям безопасности 26 января передал министерству иностранных дел России посол США в Москве Джон Салливан. Вечером того же дня российский посол в Брюсселе получил письменный ответ НАТО на аналогичные предложения.

Кремль не нашел особых поводов для оптимизма в ответах США и НАТО на предложения России в области безопасности, но перспективы для продолжения диалога есть, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Из того, что вчера назаявляли наши коллеги [в США и НАТО], предельно ясно становится, что по основным категориям, которые были изложены в тех проектах документов, которые мы передали нашим контрагентам, нельзя сказать, что наши соображения были учтены или была продемонстрирована какая-то готовность учитывать наши озабоченности», — сказал он.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ответе американской стороны на российские предложения о гарантиях безопасности нет позитивной реакции на главный вопрос.

«Что касается содержания документа, то там есть реакция, которая позволяет рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным вопросам. По главному вопросу реакции позитивной в этом документе нет. Главным вопросом является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на Восток», — сказал Лавров.