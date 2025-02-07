ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган побеседовал с Макроном
Президент Турции обсудил с французским коллегой ситуацию на Ближнем Востоке, а также двусторонние и глобальные вопросы
Президент Эрдоган побеседовал с Макроном
/ TRT Global
7 февраля 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого обсуждались двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган отметил, что расширение диалога между Анкарой и Парижем может позитивно повлиять на развитие сотрудничества, особенно в сфере оборонной промышленности. По его словам, у Турции и Франции есть значительный потенциал для взаимодействия в различных областях.

Турецкий лидер также поддержал решение Евросоюза приостановить санкции против Сирии, назвав этот шаг оправданным. Он подчеркнул важность полного снятия ограничений в будущем и заверил, что Турция продолжит оказывать помощь Сирии.

Кроме того, президент подчеркнул необходимость сохранения перемирия между ХАМАС и Израилем, а также скорейшего начала работы над долгосрочным решением конфликта.

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