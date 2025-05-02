Официальное палестинское агентство WAFA сообщило о нападении израильских поселенцев на палестинцев в разных районах оккупированного Западного берега. Пострадали как минимум пять человек, включая двух женщин с инвалидностью.

Инцидент произошел на севере города Эль-Халил, у въезда в поселок Саир. Группа израильских поселенцев напала на сестер Дийну и Дунью Юсуф Джерадат, обе из которых имеют инвалидность. По информации агентства, женщин избили и облили неустановленной жидкостью. Обе были доставлены в медицинский центр.

Палестинский активист Сами Мухамире сообщил агентству «Анадолу», что вооруженные поселенцы также атаковали жителей района Масафир Ятта на юге Эль-Халила. В результате трое палестинцев получили травмы.

По словам Мухамире, поселенцы также напали на палестинских пастухов в сельской местности и попытались угнать овец. Прибывшие израильские военные временно задержали пастухов, но затем отпустили их.

С начала израильского наступления на сектор Газа 7 октября 2023 года число нападений, арестов и рейдов на палестинцев на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме резко выросло. С тех пор в этих районах погибли 958 палестинцев, включая 171 ребенка. Более 7 тыс. человек были ранены, свыше 16 400 задержаны.

Несмотря на перемирие, достигнутое 19 января в Газе, 21 января израильская армия начала операцию под названием «Железная стена» в городе Дженин и одноименном лагере беженцев. Позже действия распространились на Тулькарм и Тубас.

Израильские военные продолжают контролировать лагеря в Дженине и Тулькарме.