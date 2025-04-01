Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия совершила более 183 тыс. военных преступлений с начала конфликта в феврале 2022 года. Он призвал международное сообщество «наказать виновных, чтобы предотвратить новые зверства‎»‎.

Зеленский вновь обвинил Россию в массовых убийствах в Буче, пригороде Киева, в марте 2022 года. Украина утверждает, что военные РФ организовали массовые убийства и пытки мирного населения Бучи.

В Москве эти обвинения опровергают, называя все это фальсификацией и подтасовкой фактов со стороны Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев подготовил «‎провокацию»‎ в Буче три года назад, чтобы сорвать мирные переговоры между Россией и Украиной.



Однако ООН и большая часть мирового сообщества поддерживают Киев и считают, что российские войска совершили массовые убийства.

31 марта текущего года в Буче прошел саммит памяти жертв, на котором Зеленский подчеркнул необходимость усилить давление на Москву. Сам украинский лидер, первая леди Елена Зеленская и европейские лидеры почтили память жертв российской оккупации Бучи. По данным украинской прокуратуры, российские войска совершили там более 9 тыс. преступлений, включая 1800 убийств.

«Правосудие должно восторжествовать, чтобы зло не распространилось дальше. Санкции и международные механизмы должны гарантировать, что эта война не выйдет за новые границы», — заявил украинский лидер.

По данным украинских военных, зарегистрированные преступления со стороны РФ на территории Украины включают казни, изнасилования и пытки. Однако в эти цифры не входят преступления, совершенные на оккупированных РФ территориях. Это может означать, что реальные масштабы намного больше.

Как отмечает агентство Reuters, финансирование расследований оказалось под угрозой: заморозка американской помощи привела к сокращению программ по сбору доказательств.

Большинство расследований ведет Украина, но Международный уголовный суд (МУС) также занимается рядом дел. В прошлом году суд выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена РФ по обвинению в депортации украинских детей, но Москва отвергает юрисдикцию МУС.



