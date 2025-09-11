Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что деятельность Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта между Ереваном и Баку не принесла пользы, а лишь затягивала процесс и превращала его в инструмент давления на страны региона.

«Ничего полезного в деятельности этой группы никогда не было. Она углубляла конфликт и превращала его в рычаг, удерживающий в марионеточном положении не только Армению, но и весь регион», — сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.

Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году для поиска решения конфликта, в том числе проведения переговоров между Баку и Ереваном. Сопредседателями выступали Россия, США и Франция. После февраля 2022 года формат фактически перестал работать. Еще в апреле президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал распустить этот орган.

В начале августа лидеры Азербайджана и Армении подписали соглашение о роспуске Минской группы вместе с президентом США Дональдом Трампом. Россия сочла ликвидацию формата оправданной «с учетом кардинальных изменений обстановки в регионе».