Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что деятельность Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта между Ереваном и Баку не принесла пользы, а лишь затягивала процесс и превращала его в инструмент давления на страны региона.
«Ничего полезного в деятельности этой группы никогда не было. Она углубляла конфликт и превращала его в рычаг, удерживающий в марионеточном положении не только Армению, но и весь регион», — сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.
Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году для поиска решения конфликта, в том числе проведения переговоров между Баку и Ереваном. Сопредседателями выступали Россия, США и Франция. После февраля 2022 года формат фактически перестал работать. Еще в апреле президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал распустить этот орган.
В начале августа лидеры Азербайджана и Армении подписали соглашение о роспуске Минской группы вместе с президентом США Дональдом Трампом. Россия сочла ликвидацию формата оправданной «с учетом кардинальных изменений обстановки в регионе».
1 сентября 2025 года ОБСЕ объявила об официальной ликвидации Минской группы.
Ее закрытие стало одним из условий Баку для подписания мирного договора с Арменией. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, возглавлявшая группу, назвала этот шаг «историческим достижением» и поздравила стороны с «решимостью и сотрудничеством». Генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу заявил, что это «демонстрирует, чего можно добиться дипломатией даже после десятилетий недоверия».
Официальный Баку приветствовал решение закрыть группу как «важный шаг к реализации договоренностей, достигнутых при посредничестве США». Баку и Ереван ведут все мирные переговоры без посредничества третьих сторон, включая Россию. Азербайджан заявил ранее, что требует от Армении внести изменения в конституцию, чтобы исключить территориальные претензии. В частности, речь идет об исключении упоминания Карабаха из декларации независимости, на которую есть ссылка в основном законе страны.