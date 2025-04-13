Президент Сербии Александр Вучич 12 апреля выступил в Белграде на митинге своих сторонников, сообщив о создании нового политического движения.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся с ноября массовых протестов, вызванных гибелью 16 человек при обрушении крыши вокзала в Нови-Саде. Трагедию связывают с коррупцией и халатностью.

«Некоторые иностранные силы не могут смириться со свободной и суверенной Сербией», — заявил Вучич, назвав акции протеста «нападением извне» и обвинив студентов в работе на «иностранные спецслужбы».

По словам президента, новое движение должно «привнести свежую энергию» и объединить всех, кто «честно трудится ради своих детей и своей страны».

По данным Public Assembly Archive, митинг Вучича собрал около 55 тыс. человек — значительно меньше, чем мартовская студенческая демонстрация, которую организация оценила в 275–325 тыс. участников. Вучич также пообещал «сменить высокомерных чиновников, отказывающихся говорить с народом».