ПОЛИТИКА
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В Украине солдат-срочник расстрелял сослуживцев
21-летний солдат-срочник Нацгвардии Украины открыл стрельбу на заводе «Южмаш», где проходил службу в качестве караульного. В результате погибли 5 человек, еще пятеро госпитализированы. Стрелок заявил о дедовщине и отказался раскаяться. Руководство МВД начало масштабную проверку. Против руководства Нацгвардии возбудили дело. Командующий Нацгвардией Николай Балан подал в отставку. #trtнарусском #Украина #нацгвардия #солдат
В Украине солдат-срочник расстрелял сослуживцев / Others
28 января 2022 г.
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