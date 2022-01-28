В Украине солдат-срочник расстрелял сослуживцев

21-летний солдат-срочник Нацгвардии Украины открыл стрельбу на заводе «Южмаш», где проходил службу в качестве караульного. В результате погибли 5 человек, еще пятеро госпитализированы. Стрелок заявил о дедовщине и отказался раскаяться. Руководство МВД начало масштабную проверку. Против руководства Нацгвардии возбудили дело. Командующий Нацгвардией Николай Балан подал в отставку. #trtнарусском #Украина #нацгвардия #солдат