В преддверии Олимпийских игр и китайского Лунного нового года власти КНР решили очистить интернет от незаконных онлайн-продуктов. Об этом сообщает CNN. Эта акция направлена на создание «здоровой, счастливой и мирной онлайн-среды».

Созданный председателем КНР Си Цзиньпином в 2014 году орган по наблюдению за интернетом официально связал кампанию к празднику начала Лунного Нового года, который отмечается с 31 января по 6 февраля. Его сроки в этом году совпадают и с началом зимних Олимпийских игр 2022 года, которые стартуют 4 февраля. В рамках кампании специалисты будут проверять сайты ключевых СМИ, списки актуальных тем, всплывающие окна и страницы с важным новостным контентом.

Также регулятор кибербезопасности удалит всю информацию, которая попадает под категорию непристойной, вульгарной и незаконной. Это необходимо, чтобы в китайском интернете царила «позитивная атмосфера».

Помимо этого, согласно заявлению регулятора, он будет пресекать слухи в Сети, а также не будет допускать в интернет-пространство «незаконных и аморальных» звезд и исполнителей. К «плохим» моделям поведения относятся, к примеру, культ богатства и поклонения деньгам, чрезмерное употребление пищи, пьянство или гадание в интернете.

Ранее Китай принял закон против селебрити, которые, по мнению его властей, вели себя недостойно, и информация о них удалялась из интернета. К примеру, в прошлом году, оттуда исчезли работы известной китайской актрисы Чжэн Шуан, поскольку она была оштрафована на $46 млн за уклонение от уплаты налогов.

Эта кампания — не первая инициатива Пекина по «зачистке» интернета. В прошлом году в Китае начали масштабную кампанию по ужесточению контроля над сетью и регулированию сектора интернет-развлечений.

Ранее Белый дом объявил дипломатический бойкот Олимпийским играм в Пекине из-за проводимого Китаем геноцида в Синьцзяне, сообщал TRT на русском. Администрация Байдена заявила, что не будет отправлять дипломатическую делегацию ни на Олимпиаду, ни на Параолимпиаду. Это однако не коснется американских спортсменов, они примут участие в Олимпиаде и получат 100% поддержки от своих соотечественников.