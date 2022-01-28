ПОЛИТИКА
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Китай согласился пустить комиссара ООН в округ уйгуров
Омбудсмен ООН сможет посетить Синьцзян, где в лагерях содержатся около 1 млн уйгуров. «Дружеский визит» должен состояться в 2022 году после зимней Олимпиады
Китай согласился пустить комиссара ООН в округ уйгуров
Фото: АА / Others
28 января 2022 г.

В Синьцзян-Уйгурский автономный округ сможет приехать верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, пишет South China Morning Post. В этом округе против уйгуров применяются масштабные репрессии: около 1 млн представителей этой народности содержатся в лагерях.

Бачелет сможет приехать в Синьцзян после зимних Олимпийских игр в Пекине. Однако визит комиссара ООН будет «дружеским» — она не будет иметь права проводить расследования или допросы. В ответ Управление Верховного комиссара ООН по правам человека пообещало, что не будет выпускать отчет о ситуации с уйгурами, пока не закончатся все мероприятия, связанные с Олимпиадой.

Ранее стало известно, что США объявили дипломатический бойкот пекинским Олимпийским играм из-за ситуации с Синьцзяном. «Администрация Байдена не будет направлять дипломатических или официальных представителей на зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине 2022 года, учитывая продолжающийся геноцид и преступления против человечности в Синьцзяне и другие нарушения прав человека», — указала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. США также требовали доказать, что олимпийская форма создавалась без участия уйгуров.

Перед Олимпиадой китайские власти также решили очистить интернет от незаконных онлайн-продуктов, чтобы создать «здоровую, счастливую и мирную онлайн-среду». В рамках кампании специалисты будут проверять сайты ключевых СМИ, списки актуальных тем, всплывающие окна и страницы с важным новостным контентом.

О репрессиях против уйгуров стало известно, помимо прочего, из статей немецкого китаиста Адриана Ценца, который опубликовал отчет «Синьцзянские документы». В частности, он рассказал о призывах властей Китая контролировать рождаемость уйгуров, принуждать их к труду и лечить их «больное мышление». Также Ценц привел высказывания главы КНР Си Цзиньпина, который в 2014 году жаловался на преобладание уйгуров в этнической картине региона и заявлял о необходимости к 2022 году переселить туда 300 тысяч ханьцев с востока страны, а также запретить уйгурским семьям иметь более одного ребенка.

Си Цзиньпин также заявлял, что принудительную ассимиляцию следовало осуществить через эксплуатацию уйгурской рабочей силы, чтобы те в процессе познали китайскую культуру.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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