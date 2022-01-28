Телебашню в Анкаре осветили в День памяти жертв Холокоста

На ее куполе можно было прочесть #Мыпомним на английском и турецком. Таким образом в Турции почтили память жертв масштабнейшей трагедии в мире. «По случаю Международного дня памяти жертв Холокоста мы с уважением чтим память миллионов евреев, цыган, людей с инвалидностью, а также целевых меньшинств и групп, которые систематически убивались нацистским режимом и его пособниками», — заявили в Министерстве иностранных дел Турции. #trtнарусском #холокост #освенцим #память #жертвы #турция