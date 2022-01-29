В Севастополе заметили движение военной техники

В аннексированном Крыму очевидцы сняли на видео колонну военных машин, предположительно с ракетными установками. Она двигалась через Севастополь в сторону базы Черноморского флота России. 25 января Минобороны России заявило о начале проверки боевой готовности в Южном военном округе, к которому ведомство относит Крым. Действия происходят на фоне эскалации российско-украинского конфликта #Севастополь #Крым #военнаятехника