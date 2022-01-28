Власти Ханты-Мансийского автономного округа выпустили распоряжение, в котором установили сроки постройки проектов «Лукойла» в Когалыме. Именно в этом городе в Югре находятся основные активы нефтяной компании, пишетZnak.com.

Согласно документу, один из проектов, сад тропических лесов «Яранга» должен быть реализован в 2024 году. Его стоимость в 2019 году оценивалась в 1,8 млрд руб., при этом не уточняется, как изменилась цена проекта за несколько лет.

«Яранга», чье здание будет построено в виде традиционного жилища коренных северных кочевых народов, будет представлять собой тропический лес с более чем 400 видами растений. Также там будут построены водопады, установлены аквариумы, виварий, террариумы, вольеры для животных. В тропическом саду хотят поселить 16 видов рептилий, 15 видов насекомых и моллюсков, восемь видов амфибий, семь видов птиц. Площадь строительства составит 20 тыс. кв. м. В здании «Яранги» также разместится образовательно-учебный центр.

Строительство тропического парка в условиях субарктического климата ХМАО обсуждается уже не в первый раз. В 2020 году эта стройка анонсировалась на встрече губернатора округа Натальи Комаровой и главы «Лукойла» Вагита Алекперова. Тогда проект был включен в меморандум, о подписании которого власти объявили осенью прошлого года.

Строить тропический сад будет международная компания «Аквамарин проджектс», чей головной офис находится в Новой Зеландии. Компания уже построила в Когалыме комплекс «Галактика» с океанариумом и аквапарком. Вагит Алекперов не раз упоминал об этом комплексе и даже приглашал в Когалым президента Владимира Путина, чтобы тот его увидел.

«Оценив успех спортивно-культурного комплекса «Галактика», г-н Вагит Алекперов из «Лукойла» обратился к нам с новой волнующей просьбой, — сказано в пресс-релизе на сайте «Аквамарин проджектс». — Задание было таким: создать неподалеку от «Галактики» ботанический сад, в котором жители Западной Сибири могут полюбоваться тропическими лесами и заняться их изучением, а также построить культурный центр в качестве дани уважения коренным народам этого региона».

В Когалыме немало объектов, построенных при участии «Лукойла». Так, в 2019 году начал работу филиал Государственного академического Малого театра Москвы, а в 2020 в Когалыме открылся культурно-выставочный центр Русского музея. Также при поддержке нефтяной компании был построен храм св. мученицы Татианы, сейчас идет строительство теннисного центра.