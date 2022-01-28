Египетская администрация отдаст военным 37 островов, находящихся в статусе заповедников. Об этом сообщает Middle East Eye со ссылкой на соответствующее распоряжение. Среди них 36 островов на реке Нил, самый крупный из которых Бадрашейн, и один — в Средиземном море. Президент страны Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси изменил политику прежней администрации в отношении островов, которые стремились сохранять заповедники нетронутыми.

В распоряжении приводится выдержка из документа Министерства водных ресурсов и ирригации, в котором говорится, что цель передачи островов военным — их защита от «разнообразных угроз».

Нильские острова, которые официально принадлежат государству, — предмет постоянных споров. В частности, Каир в течение последних лет постоянно пытался начать там реконструкцию и выселить живущих на них египтян. Сейчас, когда по решению ас-Сиси острова переданы военным, местные жители опасаются, что цены на жилье вырастут так, что они не смогут оставаться там. «Они вытеснят нас с островов, и никто за нас не вступится», — заявил один из них.

В 2010 год суд отклонил требование выселить население островов и постановил, что они могут там остаться.

Администрация Хосни Мубарака в 1998 году выпустила указ, согласно которому все острова на Ниле были объявлены природными заповедниками. В 2011 году Мубарак покинул свой пост после народных волнений. Его сменил Мухаммед Мурси, который был свергнут военной хунтой.

Осенью 2021 года Египет отменил режим чрезвычайного положения, действовавший в стране с 2017 года. В своей статье, где он объявил об этом решении, ас-Сиси заявил, что «Египет стал, благодаря своему великому и преданному народу, оазисом безопасности и стабильности в регионе». Весной 2017 режим ЧС был введен Палатой представителей Египта в ответ на взрывы в церквях в Танте и Александрии, в результате которых 43 человека погибли и более 100 получили ранения. Позже ответственность за теракты взяло на себя ИГ.