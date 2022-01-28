В Афганистан отправлен поезд из Турции с 750 тоннами гуманитарной помощи. Об этом сообщает агентство «Анадолу». В страну прибудут 47 вагонов. Чтобы попасть в Афганистан, поезд пересечет Иран и Туркменистан. Помощь должны прибыть на место через 16 дней, заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адил Караисмаилоглу.

Гуманитарную помощь для Афганистана собирали 11 организаций под руководством Турецкого агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. Она включает продукты питания, теплую одежду, одеяла, средства гигиены.

Сейчас в Афганистане 12,9 млн детей нуждаются в помощи из-за экстремальных погодных условий, сообщил глава министерства внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. «За последние четыре года наша страна предоставила больше всего гуманитарной помощи в мире», — подчеркнул он.

Нынешняя ситуация в Афганистане — один из самых серьезных и быстро увеличивающихся гуманитарных кризисов, отмечали представители центров гуманитарной помощи. По информации Управления по координации гуманитарных вопросов ООН, более половины населения этой страны сталкиваются с голодом, около 9 млн человек были вынуждены иммигрировать, и миллионы детей потеряли возможность посещать школы.

Ранее очередную партию гуманитарной помощи в соседний Афганистан отправили из Туркменистана — 1,2 тыс тонн груза, в том числе текстильные изделия, продовольствие и 20 железнодорожных цистерн нефтепродуктов. Страны Евросоюза собрали $4,4 млрд для предотвращения гуманитарной катастрофы в Афганистане.

В период пандемии Турция направляла гуманитарную помощь 125 странам, писал TRT на русском. В частности, она направляла в Афганистан и Гвинею медицинскую помощь для борьбы с коронавирусом. В 2020 году Турция поставила в Афганистан медицинскую и лабораторную аппаратуру, включая приборы для наблюдения за пациентами, аппараты искусственной вентиляции легких, приборы для концентрации кислорода, регуляторы кислорода, аспираторы, ларингоскопы, дефибрилляторы, приборы для проведения ПЦР, небулайзеры и наборы диагностических тестов на COVID-19, а также лекарства.