«У россиян отнимут реки и озера!» — статьи с такими заголовками появились в рунете в конце января. Дело в том, что 26 января депутаты Госдумы легализовали право граждан и бизнеса на приватизацию земельных участков, которые находятся в санитарных зонах источников водоснабжения. Росреестр говорит, что ничего страшного, лоббисты данной инициативы давят на то, что она принесет бюджетам хорошие деньги. Однако эксперты уверены, что власти потеряют контроль над водоохранными зонами, и прогнозируют последующую массовую застройку этих территорий, что приведет к ухудшению качества питьевой воды и скажется на здоровье россиян. Кроме того, населению окажется закрыт доступ к водным объектам для отдыха.

Здоровье людей под угрозой

Депутаты Госдумы приняли правительственный законопроект о праве граждан и организаций приватизировать в городах земельные участки, которые находятся во втором поясе зон санитарной охраны источников водоснабжения. Что это за земли? В первый пояс санитарной зоны входит территория водозабора. А во второй — земли, примыкающие к рекам, озерам, каналам, водохранилищам. Они защищают от загрязнений источники питьевой воды целых городов. То есть играют не просто большую, а огромную роль в системе водной охраны, указывает научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

«Readovka» не просто так давно пишет: «Россиянам пора начать беспокоиться за качество питьевой воды». Потому что со дня на день у бизнесменов официально появится возможность скупать целые леса и застраивать прибрежные земли многоэтажками, коттеджами и ТЦ. Данилов-Данильян уверен, что застройки в этой зоне неминуемо приведут к деградации естественного барьера, который предохраняет водный источник от загрязнения, поступающего по поверхностным стокам. «Да и объект, который там построят, сам будет источником загрязнений», — поясняет ученый.

Экоактивисты рассказали «Readovka», что антропогенное, или искусственное, то есть вызванное деятельностью человека загрязнение спровоцирует массовое развитие цианобактерий, и привели аргументы: «Примерно в половине случаев «цветения» водоемов в них присутствуют ядовитые для животных и человека вещества, вырабатываемые цианобактериями токсины, которые могут поражать печень (гепатотоксины) или нервную систему (нейротоксины).

Чаще всего в воде оказываются гепатотоксины». Их называют «факторами быстрой смерти»: гибель лабораторных мышей при внутрибрюшном введении этих токсинов наступает в течение нескольких часов. Длительное воздействие низких доз гепатотоксинов приводит к раку и циррозу печени.

Тысячи жителей Москвы и Подмосковья писали соответствующее обращение к зампреду Думы Петру Толстому. Они создали отдельную петицию. Несколько академиков РАН направляли письмо в Совет безопасности РФ и, кроме катастрофический последствий для воды, поднимали проблему воздуха: «Под застройку попадут тысячи гектаров природных территорий, являющихся зелеными легкими Подмосковья».

Узаконили незаконное?

Кто же, несмотря ни на кого, протащил закон? Поправки к 27-й статье Земельного кодекса лоббировали крупные девелоперы, которые, по версии Infopress, просто «хотели узаконить то, чем уже владеют». Так, среди лоббистов есть брат губернатора Подмосковья, который контролирует строительную компанию «Самолет», а в Московской области, кстати, такие земли составляют 35% от всей площади региона.

Проголосовали за внесение поправок сразу 260 депутатов из «Единой России» и лично член партии Павел Федяев. Он сын владельца печально известной шахты «Листвяжная» Михаила Федяева, который сейчас сидит в СИЗО, и племянник Светланы Рыбальченко, которая незаконно «отжала» 102 га Челюскинского леса в Мытищах. Так что местные жители уже оценили, как меняется жизнь, когда леса становятся чьей-то собственностью.

«За» голосовали даже экологи из «Единой России»: председатель комитета по экологии Кобылкин, Фетисов, Бурматов и экс-министр экологии Мособласти Коган. Проголосовавших «против» в «ЕР» в принципе не оказалось.

Внезапно «против» голосовали «КПРФ» и «СР», однако тех, кто вовсе не пришел на заседание, оказалось больше. Например, «ЛДПР» на заседание вообще не пришли. И это явно тот случай, когда они все равно что проголосовали «за».

«Нечего тут шастать»

В версии про официальное признание неофициальной собственности этим не укладывающимся в голове простых россиян законом, очевидно, есть правда. «Их (земли водоохранной зоны) и так активнейшим образом застраивают, но как бы нелегально», — говорит «Свободная пресса» и подчеркивает, что «все всё знают, местные власти закрывают глаза на нарушения законодательства», которые теперь даже не будут нарушениями. В петиции также прямо говорилось, что закон нарушался давно, вследствие чего «от 30 до 40% населения страны регулярно пользуются водой, не соответствующей гигиеническим нормативам».

Но также жителям страны окончательно и официально закрывают путь к воде, что приведет к ограничению «рекреационного потенциала водоемов», считает исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова.

Тверская область, Селижаровский район, озеро Волго, деревня Завирье — почти что элитное место, рассказывает «СП». Вдоль берега не пройти, стоят роскошные хоромы, с причалами, высоченные заборы, выложенные из «дикого камня», монументальные ворота. Теоретически вдоль воды можно пробраться только по самой кромке прибоя. Но практически — нет. Тут же выбегают охранники и начинают орать, что сейчас применят оружие: «Нечего тут шастать, это — частная территория».

В Подмосковье все также почти уже «распродано». Все берега реки Истра застроены всевозможными «Рига Парками» и домами. «Живем на Истре, а к Истре подойти не можем, все проходы закрыты — построили вдоль речки коттеджные поселки и заборы спустили в воду!» — возмущался еще летом в новостной программе федерального канала местный житель Александр Баронкин.

«Остался налог на воздух»

Авторы же инициативы утверждали, что такие застройки выгодны бюджету: мол, запрет на предоставление земельных участков во втором поясе ЗСО в собственность оказывает «существенное влияние на поступление доходов в региональные и местные бюджеты от продажи земельных участков». Только Московская область может получать «не менее 4,5 млрд рублей ежегодно в виде доходов от продажи и перераспределения земельных участков». Более того, в пояснительной записке к законопроекту на голубом глазу говорилось, что «соблюдение требований санитарного законодательства не зависит от вида права на земельный участок». Но Академик РАН Виктор Данилов-Данильян настаивает: «С арендатором можно договориться — договор можно расторгнуть, если нарушаются правила. А отобрать землю у собственника — задача практически невыполнимая. Можно оштрафовать, но подавляющее большинство штрафов — как слону дробинка».

Правительство не в полной мере просчитало последствия, которые могут возникнуть при строительстве жилых домов и опасных объектов на берегах рек и водоемов питьевого водоснабжения, считает Елена Довлатова. «Это неминуемо приведет к проблеме неконтролируемого сброса сточных вод в водные объекты и попадания в них различного рода загрязняющих веществ, — предупреждает эксперт. — Вследствие этого вырастут затраты водоканалов на водоочистку. Их надо будет компенсировать либо за счет увеличения тарифов для населения, либо за счет бюджетных средств. Помимо этого, водоканалам и управляющим организациям из-за построенных объектов будет сложнее попасть к своим сетям водоснабжения и водоотведения для профилактики и ремонта, устранения аварийных прорывов».

Журналист «Свободной прессы» Иван Рыбин убежден: «Осталось только принять закон о налоге на воздух, депутаты от партии, вне всякого сомнения, и его протащат».