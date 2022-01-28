За 2021 год «Газпром экспорт» поставил в Турцию по «Голубому потоку» рекордный объем газа — 15,98 млрд кубометров, что почти в два раза больше результатов предыдущего года, говорится в пресс-релизе компании.

«В минувшем году по «Голубому потоку» поставлено 15,98 млрд кубометров газа. Это максимальный годовой показатель с начала эксплуатации магистрали в 2003 году»,— сказано в сообщении компании.

Рост поставок по газопроводу совпал с историческим рекордом потребления газа в Турции. По предварительным оценкам, в 2021 году оно составило около 61 млрд кубометров.

«Голубой поток» стал для «Газпрома» первым морским газопроводом, напрямую соединившим нас с крупным экспортным рынком. Спустя почти два десятилетия мы видим, что такой подход полностью оправдал себя. Рекордная загрузка «Голубого потока» вселяет в нас оптимизм и красноречиво доказывает эффективность прямых поставок по морским газовым магистралям», — отметила генеральный директор ООО «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова.

Предыдущий рекорд «Газпром» зафиксировал в 2017 году, когда он поставил по «Голубому потоку» 15,8 млрд кубометров. В 2020 году прокачка газа по газопроводу снизилась до 8,76 млрд кубометров. Проектная мощность газопровода — 16 млрд кубометров газа в год.«Голубой поток» — один из двух газопроводов, по которому Россия поставляет газ в Турцию. Второй газопровод — «Турецкий поток» — состоит из двух ниток и питает газом жителей Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.