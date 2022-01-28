Министерство иностранных дел России подготовило новую концепцию внешней политики страны с учетом изменений, которые произошли в международных отношениях за последние пять лет, заявил президент РФ Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.

По словам Путина, концепция относится к категории документов стратегического планирования.

«МИД России учел здесь последние изменения, происходящие в мире, в том числе здесь отражены существенные изменения, произошедшие в международной политике за последние пять лет», — сказал Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ. Других подробностей он не привел.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ поручил доработать проект новой концепции внешней политики страны после обсуждения документа на Совбезе.

«Нет, сегодня было концептуальное обсуждение подготовленного проекта. И по итогам есть поручение президента доработать, а потом уже принять концепцию», — ответил Песков на вопрос, был ли принят проект в пятницу, 28 января.

В настоящее время действует концепция, утвержденная Путиным в 2016 году. В ноябре 2021 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что тогда ситуация в мире была «несколько иной» и с тех пор произошли «достаточно глубокие перемены».

В апреле 2021 года Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, заявил, что основной смысл и содержание внешней политики России сводится к обеспечению мира и безопасности для граждан страны. Путин подчеркнул, что у России есть свои интересы, которые она готова защищать в рамках международного права, как это делают и другие страны.