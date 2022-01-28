Министерство иностранных дел Германии запретило бывшему послу ФРГ в Саудовской Аравии и ЮАР Дитеру Вальтеру Халлеру войти в состав топ-менеджеров компании Gas for Europe, которая является 100-процентной «дочкой» оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG, который принадлежит «Газпрому», и должна заниматься эксплуатацией газопровода на территории Германии, сообщает Die Zeit.

Халлер раньше занимал разные посты в Министерстве иностранных дел Германии и Ведомстве федерального канцлера. До 2016 года он возглавлял в МИД экономический отдел, который занимался реализацией проекта «Северный поток — 2».

Как пишет Zeit, Халлер получил предложение возглавить наблюдательный совет компании еще в декабре. Однако после проверки МИД ФРГ сочло, что его назначение могло бы негативно сказаться на служебных интересах.

«Я могу сказать, что господин Халлер, согласно параграфу 105 закона о статусе федеральных служащих, проинформировал о своем намерении приступить к работе как госслужащий в отставке. Внутренняя проверка [в МИД] показала, что начало этой деятельности подпадает под запрет, поскольку может негативно сказаться на служебных интересах [ведомства]», — приводит ТАСС слова представителя МИД Германии Кристофера Бургера.

Об учреждении немецкой «дочки» предприятия, как того требует законодательство ФРГ, Nord Stream 2 AG сообщил на этой неделе. Предполагается, что компания станет распоряжаться 54 километрами «Северного потока — 2» в территориальных водах Германии и на береговых объектах в городе Любмин.

В декабре Франсуа Фийон, занимавший пост премьер-министра Франции в 2007-2012 годы, вошел в состав совета директоров российской компании «Сибур», писалTRT на русском. В «Сибуре» Фийон занял пост независимого директора и вошел в состав комитетов по аудиту, кадрам и вознаграждениям, а также устойчивому развитию. При этом в июне 2021 года Исправительный суд Парижа признал Фийона виновным в хищении государственных средств — фиктивном трудоустройстве супруги в качестве парламентского помощника.