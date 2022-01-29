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Зеленский призвал мировых лидеров и СМИ не нагнетать панику
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас ситуация на границах Украины напряженная, но не больше, чем в прошлом году. Поэтому украинский лидер не хотел бы, чтобы иностранные лидеры говорили о российском вторжении как о чем-то неизбежном. Он отметил, что паника, вызванная сообщениями о возможном наступлении России на Украину, уже стоила украинской экономике 12,5 млрд грн. #Зеленский #президент #Украина
Зеленский призвал мировых лидеров и СМИ не нагнетать панику / Others
29 января 2022 г.
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