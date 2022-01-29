Зеленский призвал мировых лидеров и СМИ не нагнетать панику

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас ситуация на границах Украины напряженная, но не больше, чем в прошлом году. Поэтому украинский лидер не хотел бы, чтобы иностранные лидеры говорили о российском вторжении как о чем-то неизбежном. Он отметил, что паника, вызванная сообщениями о возможном наступлении России на Украину, уже стоила украинской экономике 12,5 млрд грн. #Зеленский #президент #Украина