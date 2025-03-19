В переговорах с украинской оппозицией — помимо спецпосланника Стивена Уиткоффа — со стороны США участвовали Такер Карлсон, Дональд Трамп-младший, а также зять американского президента Джаред Кушнер.

Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет издание Politico в статье о российско-американских переговорах по Украине.

Ранее издание сообщало, что в контактах с представителями Украины задействованы четыре «высокопоставленных помощника» Дональда Трампа, но тогда их имена не раскрывались.

Со стороны Украины, по информации газеты, в контактах участвовали пятый президент страны Петр Порошенко и экс-премьер-министр Юлия Тимошенко. По данным СМИ, дискуссии касались потенциальных президентских выборов в Украине.