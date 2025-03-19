ПОЛИТИКА
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Трамп поручил контакты с оппозицией в Украине самым близким
СМИ выяснили, кто участвовал в переговорах между Вашингтоном и украинской оппозицией
Трамп поручил контакты с оппозицией в Украине самым близким
/ AP
19 марта 2025 г.

В переговорах с украинской оппозицией — помимо спецпосланника Стивена Уиткоффа — со стороны США участвовали Такер Карлсон, Дональд Трамп-младший, а также зять американского президента Джаред Кушнер.

Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет издание Politico в статье о российско-американских переговорах по Украине.

Ранее издание сообщало, что в контактах с представителями Украины задействованы четыре «высокопоставленных помощника» Дональда Трампа, но тогда их имена не раскрывались.

Со стороны Украины, по информации газеты, в контактах участвовали пятый президент страны Петр Порошенко и экс-премьер-министр Юлия Тимошенко. По данным СМИ, дискуссии касались потенциальных президентских выборов в Украине.

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