ПОЛИТИКА
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В Париже протестовали против Олимпиады в Пекине
Представители ассоциаций уйгуров и их сторонники собрались в субботу на Эспланаде Инвалидов в Париже в знак протеста против проведения Олимпийских игр в Пекине. Они призвали правительство и спортсменов Франции к бойкоту соревнований. 20 января Национальное собрание страны приняло резолюцию, признающую насилие, совершенное КНР в ​​отношении уйгуров, преступлениями против человечности и геноцидом.
Пекин / Others
30 января 2022 г.
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