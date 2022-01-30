В Париже протестовали против Олимпиады в Пекине

Представители ассоциаций уйгуров и их сторонники собрались в субботу на Эспланаде Инвалидов в Париже в знак протеста против проведения Олимпийских игр в Пекине. Они призвали правительство и спортсменов Франции к бойкоту соревнований. 20 января Национальное собрание страны приняло резолюцию, признающую насилие, совершенное КНР в ​​отношении уйгуров, преступлениями против человечности и геноцидом.