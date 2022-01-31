Замминистра внутренних дел Виталий Шулика раскритиковал работу серверов на российских процессорах «Эльбрус 8С», разработанных АО МЦСТ. Об этом сообщает «Коммерсант», который ознакомился с письмом чиновника. Серверы не поддерживают загрузку операционной системы с носителей информации, «что не позволяет обеспечить достаточный уровень отказоустойчивости программно-аппаратных комплексов», сказано в письме.

Ранее замминистра Шулика предлагал провести тестирование процессоров «Эльбрус» на российских серверах при работе с созданным в России ПО.

«По проблемам скорости ввода-вывода решение найдено — обновление ОС и правильная конфигурация прикладного ПО, при этом показатели увеличены в несколько раз, — сообщал представитель разработчика процессоров, компании МЦСТ Константин Трушкин. — По загрузке ОС готовим обновление».

При этом ранее в МЦСТ заявляли, что допуск к госзакупкам техники, созданной на зарубежных процессорах, несет угрозу национальной безопасности. Нельзя отказываться от обязательной установки российских процессоров, так как это приведет к резкому снижению спроса на них. Впоследствии продолжится проникновение зарубежных платформ в критическую информационную инфраструктуру, а это может повредить безопасности российской цифровой экономики, утверждали в МЦСТ.

О проблемах с вычислительной техникой на российских процессорах стало известно еще в прошлом году. Крупнейшие российские потребители серверного оборудования критиковали их работу, в связи с чем Минцифры проводило по этому поводу встречу с участием департамента информационных технологий Москвы, ВТБ, «Росатома», «Ростеха», АК АЛРОСА, «Сбера», «Ростелекома» и «Почты России».

В конце 2021 году МВД сообщало, что осталось недовольно низкими темпами модернизации собственной IT-инфраструктуры. При этом в последние годы российские власти делали ставку на разработку российских производителей процессоров. Так, в конце прошлого года АО «Байкал Электроникс» получило в виде субсидии 10 млрд руб. на производство новых линеек процессоров Baikal, а незадолго до этого НТЦ «Модуль» запросило у властей 7,6 млрд руб. на создание российского суперкомпьютера на базе российской архитектуры NeuroMatrix.