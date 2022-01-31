Впервые в истории современной России естественная убыль населения достигла 1,04 млн человек. К такой критической отметке показатель последний раз приближался в 2000 году. Основной его причиной официально стала пандемия. Но эксперты говорят, что нельзя забывать те тенденции, которые были еще до нее. Повышение пенсионного возраста, состояние медицины в регионах, снижение уровня жизни, многочисленные социальные стрессы, очевидно, не могли не сказаться на «антирекорде». И доказательством служит тот факт, что убыль населения в России фиксируется четвертый год подряд. За этот период количество жителей страны сократилось на 1,4 млн человек, следует из данных Росстата.

Ситуацию спасают мигранты

Естественная убыль населения — это когда число умерших превышает число родившихся. Росстат зафиксировал, что за прошедший год смертность в стране увеличилась сразу на 15,1%, до 2,44 млн человек, а рождаемость упала на 2,3% и составила 1,4 млн человек. Причем число родившихся, несмотря на все меры поддержки, — самый минимальный показатель с 2002 года. В итоге численность населения в стране снизилась на 693 тысяч и на 1 января 2022-го составила 145,478 млн человек.

Предыдущий максимум естественной убыли населения в России был зафиксирован в 2000-м. Тогда он достигал 958,5 тысяч человек. В 2020-м Росстат сообщал, что убыль населения составила 702 тысячи человек, что было вдвое больше, чем в предыдущем, беспандемийном, году, и уже тогда все ахнули.

Кстати, в опубликованных ведомством данных нет статистики по миграционному потоку, хотя она существенно улучшила ситуацию. В 2021-м чистая международная миграция в Россию увеличилась в 3,3 раза — почти до 350 тыс. человек (по сравнению со 106,5 тыс. в 2020-м). Это, отмечает «РБК», произошло в результате увеличения числа прибывших в Россию, особенно из стран СНГ, включая Таджикистан, Кыргызстан, Армению, и за счет сокращения числа выбывших из страны.

Директор Института демографии имени А.Г. Вишневского НИУ ВШЭ Михаил Денисенко объясняет, что миграционный прирост в России мог увеличиться по двум причинам. Во-первых, были частично сняты ограничения на международные поездки, в том числе как раз на въезд трудовых мигрантов. Во-вторых, мигрантам продлевали срок нахождения в стране, и, если их срок пребывания превысил девять месяцев, то из категории временных они перешли в категорию постоянных. Но опять же: кратный рост сальдо прибывших и выбывших мигрантов вряд ли является следствием глубоких социально-экономических причин. Скорее всего, это «адаптация административных правил к пандемии», указывает и заведующая кафедрой народонаселения экономического факультета МГУ, профессор Ирина Калабихина.

Как повлиял COVID

Эксперты считают, что высокий уровень убыли населения в России в первую очередь связан с пандемией — в виде прямых причин либо сопутствующих заболеваний. «COVID не шутка, не «грипп», потери довольно серьезные», — подчеркнула РБК профессор Калабихина. Демограф Денисенко уверен, что пандемия коронавируса вносит 60–65% в естественную убыль. Однако, кажется, эта статистика несколько не бьется с реальностью.

Абсолютный рекорд смертности среди заразившихся COVID-19 людей был зафиксирован в России в ноябре 2021-го. От коронавируса и его последствий тогда скончались 87,5 тыс. человек. В декабре эта болезнь стала основной причиной смерти 54,6 тыс. человек, а всего в том месяце умерли 215,5 тыс. человек. С учетом прошлых данных Росстата, за весь 2021-й COVID-19 унес жизни 517,8 тыс. россиян. Это в 3,2 раза больше, чем годом ранее. Всего с начала пандемии в России умерли 681,1 тыс. человек, у которых коронавирус посчитали основной или сопутствующей причиной смерти, следует из данных Росстата.

При этом вице-премьер России Татьяна Голикова, которая ранее оценила прирост смертности от COVID-19 и его последствий в 81%, заявила на днях, что без учета избыточных смертей из-за коронавируса смертность в стране за прошедший год снизилась на 1,02%. По ее словам, смертность из-за болезней системы кровообращения упала на 1%, из-за новообразований — на 3,7%, из-за ВИЧ — на 8,5%, из-за туберкулеза — на 8,9%, из-за болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ — на 14,6%. Может быть, потому что все силы медицины сейчас направлены на одну болезнь? А другие, в силу занятости специалистов, стали меньше диагностировать?

Губительная реформа

И все-таки некоторые чиновники настаивают, что смертность от коронавируса даже выше официальной, потому что в статистику не попали, например, люди с хроническими заболеваниями, которые вылечились, но скончались спустя какое-то время из-за осложнений.

Вообще власти разных уровней нередко сейчас именно ковидом объясняют свои ошибки или свое бездействие, а также используют его как повод для манипуляций людьми. Не умаляя серьезности этой болезни, наверняка есть и другие факторы, которые серьезно повлияли на печальную статистику.

Например, пенсионная реформа. «Она убивает медленно, но верно», говорила еще в доковидные времена «Свободная пресса» и предрекала: ««Возраст дожития» начнет падать пропорционально повышению пенсионного возраста». Продление рабочего возраста до 63 лет у женщин и до 65 лет у мужчин обязательно снизит возраст дожития, причем в ближайшее же время, прогнозировали в 2019-м эксперты. Чиновникам, можно сказать, повезло, что до пандемии россияне не успели ощутить в полной мере последствия пенсионной реформы, а сейчас — во всем можно обвинить вирус.

Политический обозреватель Дмитрий Галкин объяснял: «Работники предпенсионного возраста будут еще меньше заботиться о своем здоровье, поскольку сейчас им очень легко потерять работу, а найти очень трудно. Кроме того, люди, занимающиеся физическим трудом, станут работать дольше, поэтому резко повысится вероятность развития у них опасных хронических заболеваний, обусловленных общей изношенностью организма». Россияне и сами жаловались журналистам: «Определенно, я умру прямо на рабочем месте, так как сил работать просто нет, а работать надо. Иначе — ни зарплаты, ни пенсии».

«Экономия на всем заставляет людей покупать дешевые продукты, которые разрушают и подтачивают организм, способствуют появлению многих серьезных заболеваний, в том числе и онкологии!» — негодовала общественность.

Экономисты Credit Suisse еще до пандемии, во многом удобной для чиновников, били в набат: старение населения становится проблемой всего мира, а не только отдельных развитых стран. Без реформ и ускорения темпов роста производительности труда темпы роста мировой экономики могут замедлиться, а благосостояние людей — снизиться, что обязательно скажется на их здоровье.

В России эту проблему, видимо, пытались решить за счет пенсионеров. Только вот не учли или не захотели учесть, что продолжительность жизни россиян нередко меньше пенсионного возраста. Так, в трети регионов мужчины не доживают до заслуженного отдыха.

От других болезней не лечат

На состояние здоровья россиян и продолжительность их жизни сильнее коронавируса может влиять и врачебная помощь, ее доступность и качество. «Состояние медицины ужасное, все помешаны на бабле, про клятву Гиппократа все забыли, хотя и в советское время были большие нелады в этой сфере, но выручали знакомства и блат. А на скорой даже не хотят работать, только для вида ездят, а раньше помогали», — цитировали «Новые известия» эмоциональные жалобы Владимира Левкина.

Сейчас, в очередную волну борьбы с коронавирусом, регионы останавливают плановую госпитализацию и осмотры детей. В Москве на три недели отложено плановое лечение в детских стационарах. Взрослым людям из-за увеличившейся нагрузки на амбулаторное звено рекомендовано перенести на 2–3 недели несрочные визиты в поликлинику.

Также ученые говорят, что смертность неизменно растет во времена социальных потрясений. И, безусловно, нынешнюю пандемию можно отнести к таковым. Во время карантина и нерабочих дней у многих людей случилось острое стрессовое расстройство, перешедшее в посттравматическое. А как поясняет заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ, академик РАО Александр Асмолов, мощная социальная и психологическая дисгармония всегда и непосредственно влияет на работоспособность и эффективность общества.

Независимый демограф Алексей Ракша считает, что в России ситуация со смертностью — наихудшая среди всех стран мира с аналогичным уровнем доходов и развития экономики. Например, по уровню «накопленной смертности» РФ занимает четвертое место из более 40 стран Европы. Тройку антилидеров составляют Албания, Косово и Северная Македония. «Даже в голодном 1947-м или в лихие девяностые не было столько умерших», — интерпретирует выводы специалиста издание Readovka. Возможно, потому, что экономическая ситуация сейчас такая же непростая. И только ухудшается.

Ни для кого не секрет, что избыточная смертность и повышенная заболеваемость негативно влияют на экономику. Институт исследований и экспертизы ВЭБ.РФ и рейтинговое агентство АКРА уже дали прогноз, что «демографический след» еще долго будет оказывать негативное воздействие на российскую экономику. А значит, и на все остальное.