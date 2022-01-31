ПОЛИТИКА
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Бразилию накрыли оползни и наводнения
Минувшей ночью наиболее густонаселенный штат Бразилии Сан-Паулу из-за ливней накрыли оползни и наводнения. В зоне бедствия оказались более полумиллиона семей. Для их спасения задействовали авиацию. Погибли как минимум 19 человек. Дороги и большие автомагистрали заблокированы. В начале года из-за аналогичных природных катастроф в бразильском штате Минас-Жерайс погибли 15 человек. #Бразилия #катаклизм #наводнение #оползни #непогода #погибшие #пострадавшие
оползни / Others
31 января 2022 г.
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