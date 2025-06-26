ВОЙНА В ГАЗЕ
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Европейские супермаркеты бойкотируют Израиль в знак солидарности с Газой
Европейские супермаркеты бойкотируют Израиль в знак солидарности с Газой
Европейские супермаркеты бойкотируют Израиль в знак солидарности с Газой / TRT Russian
26 июня 2025 г.

Итальянская сеть супермаркетов Coop Alleanza 3.0 объявила, что прекратит продажу израильских товаров — включая тахини, арахис и продукцию SodaStream — в знак солидарности с Газой.

«Мы не можем оставаться равнодушными к продолжающемуся насилию в Газе», — говорится в заявлении компании от 25 июня.

Сеть также начнет продавать Gaza Cola, чтобы помочь в восстановлении больницы в осажденном эксклаве.

Это решение последовало всего через день после того, как британская розничная сеть Co-op Group заявила, что прекратит закупки из 17 стран, включая Израиль, сославшись на «международно признанные» нарушения прав человека.

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