Итальянская сеть супермаркетов Coop Alleanza 3.0 объявила, что прекратит продажу израильских товаров — включая тахини, арахис и продукцию SodaStream — в знак солидарности с Газой.

«Мы не можем оставаться равнодушными к продолжающемуся насилию в Газе», — говорится в заявлении компании от 25 июня.

Сеть также начнет продавать Gaza Cola, чтобы помочь в восстановлении больницы в осажденном эксклаве.

Это решение последовало всего через день после того, как британская розничная сеть Co-op Group заявила, что прекратит закупки из 17 стран, включая Израиль, сославшись на «международно признанные» нарушения прав человека.