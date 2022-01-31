В ходе визита на восток Ливии посол Турции в стране Канаан Йылмаз выступил с рядом предложений, которые ливийские власти будут изучать. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Палату представителей страны.

В ходе визита Йылмаз посетил второй по величине город Ливии — Бенгази, его сопровождали бизнесмены из Турции. Вместе они провели встречи с местными должностными лицами и членами Палаты представителей. Глава турецкой дипмиссии выступил с рядом предложений. В числе прочего он заявил о возможности возобновить рейсы авиакомпании Turkish Airlines в расположенный неподалеку от места встречи аэропорт Бенина. Также он предложил учредить офис Турецкого агентства по международному сотрудничеству и координации и открыть консульство его страны в Бенгази. Сопровождавшие его турецкие бизнесмены выступили с рядом предложений экономических проектов.

Визит Йылмаза стал первым за последние годы посещением восточной Ливии официальным лицом из Турции такого ранга, отмечается в публикации.

«Предложенное турецкой делегацией во главе с послом будет обсуждаться и изучаться ливийскими властями в районе Киренаики», — сообщили в Палате представителей.

Турция и восточная Ливия делают новые шаги к сближению, писал 21 января портал The NewArab. Незадолго до этого посол Турции в стране Йылмаз встретился со спикером Палаты представителей на востоке Ливии Агилой Салехом. Однако эта встреча — не первая для представителей востока Ливии и Турции. В декабре прошлого года Анкару посетила парламентская делегация высокого уровня во главе с первым заместителем спикера ПП Фаузи Аль-Нуири.