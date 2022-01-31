Европа должна быть готова к проблемам с поставками российского газа в том случае, если переговоры по ситуации с Украиной не увенчаются успехом. Об этом в своем еженедельном блоге написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Мы должны быть готовы на случай, если дипломатия потерпит неудачу. Мы рассматриваем все варианты и сценарии, включая работу с партнерами, такими как США, Катар и Азербайджан, по вопросу поставок газа в случае, если Россия решит сократить или прекратить поставки», — сообщил он.

Ранее о том, что Евросоюз может договориться о сделке по газу с Катаром или Норвегией, писал TRT на русском. Это необходимо, чтобы избежать перебоев с поставкой газа в Европу, которые могут начаться из-за ситуации вокруг Украины, говорили источники издания. Также ЕС находится в переговорах с Алжиром, Египтом и азиатскими странами, с которыми обсуждает возможную сделку. Одновременно Госдепартамент США ведет переговоры с американскими производителями сжиженного газа, сообщал высокопоставленный представитель американского внешнеполитического ведомства.

«США пообещали не оставить Европу в беде, если возникнет дефицит энергоносителей из-за конфликта или санкций», — отмечал он.

По информации Financial Times, Евросоюз планирует обсудить с Азербайджаном увеличение импорта газа с тем, чтобы не зависеть от российских поставок. Они могут пострадать в случае введения против России западных санкций, говорится в публикации.

С этой целью Баку в течение недели посетит еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Так как мощность Трансадриатического трубопровода сейчас составляет около 10 млрд кубометров в год, Азербайджан является стабильным и надежным поставщиком в ЕС, уверены источники издания.

О том, что США и ЕС работают над поставками природного газа, 28 января объявили президент Соединенных Штатов Джо Байден и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.