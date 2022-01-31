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Беларусь научилась продавать нефтепродукты в обход санкций через Эстонию
Находящаяся под санкциями Европейского союза Беларусь использует Эстонию для обхода ограничений и экспорта нефтепродуктов. В 2021 году Эстония импортировала белорусских нефтепродуктов почти в три раза больше, чем годом ранее
Беларусь научилась продавать нефтепродукты в обход санкций через Эстонию
Беларусь научилась продавать нефтепродукты в обход санкций через Эстонию / Others
31 января 2022 г.

Находящаяся под санкциями Европейского союза Беларусь использует Эстонию для обхода ограничений и экспорта нефтепродуктов, утверждает эстонская газета Eesti Päevaleht.

В 2021 году Эстония импортировала белорусских нефтепродуктов почти в три раза больше, чем годом ранее. Кроме того, в Эстонию была направлена треть нефти из Беларуси, которая раньше направлялась в латвийские порты.

По информации издания, поставками занимаются компании, аффилированные с белорусским бизнесменом Николаем Воробьем. В статье говорится, что нефтепродукты декларировались под свободными от ограничений товарными кодами. Это позволяло «белорусским нефтяным вагонам катиться по эстонским железным дорогам, не опасаясь санкций», пишет Eesti Päevaleht.

После объявления связанной с властями Беларуси компании NNK первого тендера на перевозку мазута через порты стран Балтии, количество прибывших в Эстонию товаров с кодом 2707 (нефтепродукты) выросло с нуля до 150 тысяч тонн в месяц, сказано в материале. В Латвии и Литве они по-прежнему находятся на нулевом уровне, отмечает газета.

Эстония является единственной страной Европейского союза, которая импортирует из Беларуси товары с кодом 2707, говорится в материале. В итоге в 2021 году доля прибалтийской страны в импорте товаров в Евросоюз с этим кодом достигала более 99%, а в отдельные месяцы она составляла 100%.

Европейский союз ввелсанкции против Беларуси, запрещающие импортировать из этой страны нефтепродукты и калийные удобрения (главные источники валютной выручки страны), в июне 2021 года. Ограничения были введены «в ответ на ширящиеся серьезные нарушения прав человека в Беларуси, жестокие репрессии против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также принудительную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая 2021 года и последовавшее задержание журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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