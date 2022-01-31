Доходы Турции от сферы туризма в 2021 году увеличились на 103% — до $24,48 млрд, сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой Институт статистики Турции (TÜİK).

По данным TÜİK, $19,679 млрд из общего объема поступлений от туризма в 2021 году составили личные расходы туристов, а $4,802 млрд — расходы на турпакеты.

Средние суточные траты одного туриста на проживание составили $66, причем траты иностранцев — $73, а турецких граждан, прибывших из-за границы на отдых в Турцию — $50.

Турцию в 2021 году посетило 29 357 463 туриста, что на 85,5% больше, чем в 2020 году.

При этом 81,5% от этого числа (23 940 021 человек) составили иностранцы, 18,5% (5 417 442 человека) — представители турецкой диаспоры.

Туристические расходы в прошлом году выросли на 67,7% в сравнении с 2020 годом — до $1,85 млрд. В частности, $1,819 млрд составили личные расходы туристов, а $32,1 млн — расходы на турпакеты.

В 2022 году Турция планирует планирует получить от туристической отрасли доход в $35 млрд, заявил министр культуры и туризма Турецкой Республики Мехмет Нури Эрсой. Он добавил, что рекламные кампании по продаже туров в Турцию организованы в 22 странах и что бронирования вырастут, когда волна омикрон-штамма коронавируса пойдет на убыль. В частности, отметил он, Турция ожидает около 2,5 млн туристов из Великобритании.