В Узбекистане к 2026 году должна быть создана единая кольцевая энергосистема, заявил президент страны Шавкат Мирзиёев, передает пресс-служба главы государства.

Мирзиёев напомнил о произошедшем 25 января блэкауте, когда в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане произошло единовременное отключение электричества.

«Существует много причин, приведших к этому. В частности, единая энергосистема не полностью закольцована магистральными линиями мощностью 200-500 киловольт. В основной части Северо-Западного и Юго-Западного узлов нет сетей мощностью 500 киловольт. Некоторые магистрали проходят по территории сопредельных государств», — указали в пресс-службе президента Узбекистана.

Единую кольцевую энергосистему в Узбекистане планируется создать за счет строительства сетей мощностью 500-750 киловольт.

«К 2026 году планируется увеличить общую генерирующую мощность до 27 400 мегаватт и годовую выработку до 110 миллиардов киловатт-часов. Тогда все регионы страны будут прочно соединены сетями 500-750 киловольт с созданием единой системы», — отметили в пресс-службе Мирзиёева.

Также президент Узбекистана подчеркнул необходимость реформирования системы электроэнергетики, продолжения и развития взаимодействия с соседними странами, а также поручил подготовить проект постановления об увеличении электрогенерирующих мощностей и автоматизации электроснабжения. Главная цель — повышение стабильности энергосистемы и бесперебойное обеспечение населения электричеством, подчеркнули в пресс-службе Мирзиёева.

27 января «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (KEGOC) сообщила, что причиной произошедшего двумя днями ранее блэкаута стала авария на Сырдарьинской тепловой электростанции в Узбекистане. Из-за короткого замыкания на ТЭС отключились 6 энергоблоков, что привело к несанкционированному отбору мощности из энергосистемы Казахстана, подключенной к параллельной работе с энергосистемами Узбекистана и Кыргызстана. В результате произошел «наброс» мощности на транзит 500 кВ «Север-Восток-Юг Казахстана» с последующей его перегрузкой. В каждой из трех стран, пострадавших от блэкаута, созданы специальные комиссии для расследования причин произошедшего, указывает«Фергана».