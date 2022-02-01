Племянница лидера французских ультраправых Марин Ле Пен произвела настоящий политический скандал, допустив, что может поддержать полемиста Эрика Земмура на выборах президента Франции, намеченных на апрель. Бывший депутат Марион Марешаль в разговоре с изданием Parisien заметила, что решение, кому именно она отдаст предпочтение в ходе предстоящей гонки, пока что не принято. Однако если она вознамерится выразить поддержку Земмуру, то «это будет сделано не просто для того, чтобы высунуть голову и поздороваться».

Комментарии Марешаль были интерпретированы однозначно: ее заподозрили в готовности перейти на сторону «французского Дональда Трампа», активно пытающегося привлечь внимание ультраправых избирателей. По крайней мере, именно так восприняла высказывания своей племянницы и сама Ле Пен. «Явоспитывала ее со своей сестрой в течение первых нескольких лет ее жизни, так что, очевидно, это жестоко», — призналась она. Отдельно Ле Пен поставила вопрос о том, какой политический смысл в таких шагах, если ее позиции гораздо сильнее, чем у Земмура.

Несмотря на то, что Марешаль не так политически активна в последние годы, как до начала президентства Эмманюэля Макрона, она, как считают наблюдатели, может повлиять на мнение части сторонников «Национального объединения», партии Ле Пен. Тем более, что в этом политическом лагере уже наблюдается тревожная симптоматика.

Бегство к Земмуру

Ле Пен столкнулась с волной дезертирства из партии. За эти месяцы свою поддержку Земмуру успели высказать глава делегации «Национального объединения» в Европарламенте Жером Ривьер, активист Дамьен Рье и евродепутат Жильбер Коллар. Это не могло не добавить нервозности фактическому лидеру организации. На днях она призвала немедленно уйти тех сторонников, кто действительно хочет это сделать. Невыносимо видеть в рядах «Национального объединения» тех людей, чьи мысли и сердце заняты чем-то другим, подчеркнула Ле Пен.

На этом фоне Жордан Барделля, функционер, который возглавил «Национальное объединение» на время президентских выборов 2022 года, выразил уверенность, что команда Земмура пользуется грязными методами для того, чтобы пополнить свои ряды и нанести удар конкурентам. По его словам, представители скандального кандидата обзванивают депутатов, предлагают им большие должности и средства в обмен на лояльность. Барделля допустил, что это целая специальная операция по разрушению кампании Ле Пен.

Несмотря на то, что Земмур претендует на тот же электорат, что и фактический лидер «Национального объединения», его считают сторонником жесткой линии: это касается как его взглядов на миграцию, ислам и национальную идентичность, так и его позиции в отношении связей между Францией и Евросоюзом. По некоторым оценкам, Ле Пен может уступить ему свои позиции как раз из-за того, что она в последние годы решила смягчить свою линию относительно многих проблемных вопросов, пытаясь, очевидно, восстановить репутацию.

Внутрисемейные распри

Семья Ле Пен не впервые сталкивается с расколом из-за политики. Ее отец Жан-Мари Ле Пен, который является основателем партии «Национальный фронт» (старое название «Национального объединения»), неоднократно критиковал свою дочь за тот курс, которого организация стала придерживаться под ее руководством. Противоречия привели к тому, что он был отстранен от дел в 2015 году. Его лишили партбилета по итогам заседания исполнительного бюро, на котором обсуждалась проблема провокационных высказываний основателя партии в прессе.

К примеру, в 2015 году отец Ле Пен заявлял, что не считает столь негативной роль французского маршала Петена, подержавшего Гитлера. Большой скандал произвело его высказывание 1987 года, когда он выразил уверенность, что газовые камеры, которые нацисты использовали для массовых расправ, являются «не более чем деталью истории». Что хуже всего, Жан-Мари Ле Пен о правильности своих высказываний, как кажется, почти не рефлексировал: он отмечал, что не собирается отказываться от собственных слов.

Марин Ле Пен не стала принимать участие в заседании исполнительного бюро партии, посвященном ее отцу. Тогда она объяснила свое решение нежеланием, чтобы дисциплинарное дело было воспринято как внутрисемейное сведение счетов. «Исключение из партии Жан-Мари Ле Пена — это логический конец для политика, который совершал одно неверное действие за другим», — отмечала Марин Ле Пен, комментируя изгнание отца. Она заявила, что основатель «Национального фронта» совершил «ряд действий, финал которых был ему совершенно очевиден».

Не единственная партия

В разговоре с TRT на русском эксперт Французского института международных отношений (IFRI) Татьяна Кастуева-Жан заметила: в связи с тем, что во французском обществе очевиден серьезный запрос на правые и крайне правые идеи, то именно «в правом фланге возникло диверсифицированное политическое предложение в преддверии выборов». «Все они борются за примерно одну аудиторию, крайне критично настроены друг к другу и являются сильными харизматическими лидерами, не готовыми объединяться», — заявила аналитик.

На этом фоне, как обратила внимание Кастуева-Жан, высок риск раздробления голосов этого фланга, что в итоге вполне может сыграть на руку президенту Эммануэлю Макрону. «К этому добавляются далеко не новые распри между членами партии Ле Пен: ее племянница давно питает самостоятельные политические амбиции и набирает политический вес. Так что это более не единственная, а, может, уже и не основная партия на крайне правом политическом поле, что уменьшает ее шансы на выборах», — заметила собеседница TRT на русском.

Повторение ситуации, при которой Макрон и Ле могут сойтись друг против друга во втором туре президентских выборов и которую еще несколько месяцев назад прогнозировали аналитики, уже совсем не очевидно, подытожила эксперт.