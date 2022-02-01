Установленная российскими военными на сирийской базе Хмеймим в Латакии аппаратура мешает посадке самолетов в аэропорту «Бен-Гурион» в Израиле, так как создает помехи для GPS, сообщает израильский телеканал «Кан-11». Речь идет о сигналах, имитирующих GPS-передатчики, которые влияют на верное определение местоположения. Подобные помехи способны сбивать с курса самолеты или корабли.

Помехи продолжаются уже около трех-четырех недель, сообщает телеканал. С аналогичными проблемами в Израиле уже сталкивались три года назад, впервые проблема появилась в 2019 году, рассказал «Кан-11» один из гражданских летчиков.

Когда Израиль сообщил России о проблемах, создаваемых для сигналов GPS аппаратурой на военной базе, представители Москвы заявили, что установленная в Хмеймим часть оборонительной системы призвана защищать российских военных, указывает телеканал.

Три года назад при аналогичных проблемах управление аэропортов Израиля изменило процедуру посадки самолетов. При помехах приземления происходили по курсо-глиссадной системе — по ориентирам на радиомаяки и при помощи диспетчеров. Посольство России в Израиле тогда отрицало причастность своих военных к помехам, создаваемым сигналу GPS. Представители ведомства заявили, что это «фейк ньюз, которые мы не можем воспринимать всерьез».

Тогда сообщалось, что проблемы с сигналом могли быть связаны с применением в Сирии российского комплекса радиоэлектронной борьбы «Красуха», ранее аналогичные проблемы фиксировались в Норвегии. Хотя угроз для безопасности пассажиров самолетов помехи не создавали, из-за них при заходе на посадку многие пилоты получали ложное предупреждение, что самолет может столкнуться с посторонним предметом. Это создавало риск потери контроля над управлением воздушным судном. В 2019 проблемы при посадке фиксировали и пилоты в аэропорту Ларнаки на Кипре.

Ранее TRT на русском писало, что правительство Израиля утвердило план, подразумевающий увеличение числа поселенцев на Голанских высотах в два раза.

Как сообщает канцелярия премьера Нафтали Беннета, власти намерены инвестировать около 1 млрд шекелей ($317 млн) в новое жилье, рабочие места и развитие инфраструктуры в этом регионе. Премьер-министр Нафтали Беннет заявил на выездном заседании правительства, прошедшем 26 декабря в киббуце Мево-Хама, что целью правительства является увеличение числа населенных пунктов и удвоение населения на Голанах.

В течение 5 лет планируется возвести около 7300 единиц жилья. 3300 единиц построят в Кацрине и 4065 — на территории районного совета Голан. Одна из целей программы - увеличение населения в регионе. По прогнозам, строительство жилья поспособствует приросту населения на 23 000 человек в ближайшие годы. Населенным пунктам, которые привлекут новых жителей, будут предоставлены экономические льготы.

На Голанах появятся два новых поселка: Асиф и Матар. В каждом из них построят примерно по 2 тысячи единиц жилья (в дополнение к запланированным 7300). Для реализации программы строительства будет создана специальная комиссия по планированию жилья, разминированы участки под новую застройку и т.д.

Выступая на заседании Беннет подчеркнул, что «само собой разумеется, что Голанские высоты принадлежат Израилю». Он также напомнил, что экс-президент Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над этой территорией, а администрация Джо Байдена не изменила этого решения.

В настоящее время на Голанских высотах проживают около 20 тыс. лояльных Сирии этнических арабов — друзов, которые относятся к религиозному меньшинству, исповедующему одно из направлений ислама. Кроме них, в регионе присутствует небольшая группа алавитов, исповедующих ислам, и около 25 тыс. израильских поселенцев.

В марте 2019 года Дональд Трамп заявил о признании властями США статуса Голанских высот как принадлежащих Израилю. При этом в ООН и в ЕС считают действия Израиля в регионе оккупацией. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил тогда, что США в очередной раз нарушили международное право, признав суверенитет Израиля над Голанским высотами. «Это решение не делает законной аннексию Израилем Голанских высот», — заключил шеф турецкой дипломатии.