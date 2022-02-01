ПОЛИТИКА
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Турция начинает производство собственных подводных лодок
В 2022 году турецкая компания STM начнет полномасштабное производство собственных подводных лодок. Их оснастят тяжелыми торпедами и управляемыми ракетами, а также установят несколько типов гидролокаторов для проведения операций на глубине и мелководье. Цена турецких подлодок, по предварительным оценкам, будет ниже российских, французских и американских аналогов. #Турция #подлодка #субмарина
лодка / Others
1 февраля 2022 г.
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