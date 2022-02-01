Один из самых крупных в Турции банков Ziraat Bankası (Ziraat Bank) планирует начать работу в Украине. Соответствующие переговоры ведутся с Офисом по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest, сообщает пресс-служба инвестиционного ведомства в Facebook.

Встреча между представителями Ziraat Bankası и UkraineInvest состоялась 26 января. Ее участники обсудили инвестиционный климат Украины и дальнейшее сотрудничество.

Ziraat Bankası — один из крупнейших банков Турции, он был основан в 1863 году и уже работает в 115 пунктах в 17 странах мира. Основные финансовые услуги учреждения — корпоративные и розничные кредиты, финансирование внешней торговли и инвестиций, структурное финансирование, международные переводы и казначейские операции.

В октябре Ziraat Bankasıвместе с Vakıfbank и Halkbank поддержал идею Центрального банка Турции снизить главную процентную ставку на 200 базисных пунктов. Тогда три крупнейших турецких банка, в свою очередь, снизили ставки по всем кредитам, включая ипотеку. Сейчас ставка по ипотечному кредитованию составляет 1,29% для недвижимости до $102,5 тыс. и 1,34% — для объектов, чья стоимость выше этой суммы. Это стало одной из причин увеличения спроса на недвижимость в Турции, сообщал 2x2.su.

В начале января Турция и Украина договорились об углублении сотрудничества, однако речь шла о военной поддержке, писал TRT на русском. «На днях состоялся визит главы отечественной военной разведки бригадного генерала Кирилла Буданова в Турецкую Республику, во время которого состоялась его встреча с турецким коллегой — генерал-лейтенантом Рафетом Далкираном», — сообщало Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Главы военных разведок двух стран обсудили тенденции развития ситуации с безопасностью во всем мире, а также поговорили о Черноморском регионе.

Кроме того, о том, что Киев хочет заключить союзный договор с Турцией, заявлял сопредседатель межпарламентской группы дружбы двух стран, народный депутат Украины Рустем Умеров во время визита в Анкару в конце января.