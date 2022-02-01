Турция помогает готовить спецназовцев Азербайджана

В азербайджанской армии уделяют особое внимание подготовке спецназа. По информации Минобороны страны, условия в воинских частях коммандос сухопутных войск позволяют проводить интенсивные учебные тренировки. С учетом опыта, приобретенного во Второй Карабахской войне, и при участии профессиональных турецких военных специалистов обеспечивается поддержание высокого уровня боеготовности и совершенствование практических навыков. #Азербайджан #Турция #учения