1 февраля 2022 г.
ПОЛИТИКА
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Турция помогает готовить спецназовцев Азербайджана
В азербайджанской армии уделяют особое внимание подготовке спецназа. По информации Минобороны страны, условия в воинских частях коммандос сухопутных войск позволяют проводить интенсивные учебные тренировки. С учетом опыта, приобретенного во Второй Карабахской войне, и при участии профессиональных турецких военных специалистов обеспечивается поддержание высокого уровня боеготовности и совершенствование практических навыков. #Азербайджан #Турция #учения
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