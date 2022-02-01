Росстат опубликовал индекс стоимости жизни в российских городах за прошлый год, пишет РБК. Из 290 проанализированных населенных пунктов выше всего цены на товары и услуги оказались в столице Чукотки Анадырь, как и в течение всех последних пяти лет. В этом городе установленный набор из 264 видов потребительских товаров и услуг стоит на 57% дороже по сравнению со среднероссийским значением (его индекс составляет 1,57 при общероссийском показателе 1).

Также среди лидеров этого рейтинга — другие города регионов Дальневосточного федерального округа, Камчатки и Якутии, в том числе Магадан (1,34), Южно-Сахалинск (1,26), Хабаровск (1,26), Петропавловск-Камчатский (1,41) и Якутск (1,31). Москва по показателю относительной дороговизны жизни не попала в первую десятку городов (1,28), а Санкт-Петербург оказался в четвертой десятке списка.

Напротив, дешевле всего оказалась жизнь в Назрани и других ингушских городах, а также в чувашском Канаше, городах и селах Мордовии и Саратовской области. У Назрани индекс стоимости жизни — 0,75, то есть там товары и услуги на 25% дешевле, чем в среднем по России.

При расчете рейтинга не учитывается размер среднего дохода жителей, пояснили журналистам в Росстате. Обычно в городах с самой высокой стоимостью проживания и зарплаты также одни из самых высоких. К примеру, в октябре 2021 года среднемесячная зарплата на Чукотке составляла 123 тыс. руб., то есть в 2,2 раза больше, чем в среднем по России, а в Якутии зарплаты на 44% выше, чем в среднем по стране.

Москва покинула рейтинг самых дорогих городов мира в 2020 году на фоне падения рубля — она заняла в нем лишь 106 место, сообщал TRT на русском. Первое место в списке разделили Гонконг, Цюрих и Париж, также наверху рейтинга оказались Сингапур, Тель-Авив, Осака, Женева, Нью-Йорк, Копенгаген и Лос-Анджелес. Отмечалось, что по сравнению с 2019 годом жизнь в городах Северной и Южной Америк, Африки и Восточной Европы стала дешевле, а в западноевропейских городах — дороже.

Ранее аналитики заявляли, что стоимость жизни в российской столице составляет примерно половину нью-йоркской. Этот показатель в России и других развивающихся странах упал из-за снижения курсов валют к доллару.